Son Dakika Haberleri: Türk tankları Telabyad'a girmek için bekliyor
Son Dakika Güncel Türk tankları Telabyad'a girmek için bekliyor

Türk tankları Telabyad'a girmek için bekliyor

1 saat önce

Türk tankları Akçakale'den Telabyad'a girmek için sınırın sıfır noktasında bekletiliyor.

Türk tankları Telabyad'a girmek için bekliyor, System.String[]

Türk tankları Akçakale'den Telabyad'a girmek için sınırın sıfır noktasında bekletiliyor.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Mehmetçik ve Milli Suriye Ordusu birlikleri bugün öğle saatlerinde Telabyad'ın doğusunu ele geçirdi. Şehir merkezinde yoğunlaşan çatışmalara destek amacıyla sınırın sıfır noktasında konuşlanan Türk tankları, Telabyad'a girmek için emir bekliyor.

(İsmail Coşkun/İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 04:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'tan harekat açıklaması: Mücadeleye katılmamamız akıllıca, bırakın savaşsınlar
Tel Abyad'da kontrol sağlandı: İlçe merkezinin tamamı kontrol altına alındı ABD Savunma Bakanlığı: Trump çekilme emri verdi Terör örgütü PKK/YPG'nin lojistik faaliyet yürüttüğü M4 karayolu kontrol altına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2019 17:22:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk tankları Telabyad'a girmek için bekliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]