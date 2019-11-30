Son Dakika Haberleri: "Türk taraftarlar çok ateşli"
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"Türk taraftarlar çok ateşli"

6 saat önce

Türkiye ile EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda aynı grupta bulunan Galler'de Teknik Direktör Ryan Giggs, Türk taraftarların çok ateşli olduğunu söyleyerek, "Manchester'da oynarken 'Cehenneme hoş geldiniz' derlerdi" diye konuştu.

Türkiye ile EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda aynı grupta bulunan Galler'de Teknik Direktör Ryan Giggs, Türk taraftarların çok ateşli olduğunu söyleyerek, " Manchester'da oynarken 'Cehenneme hoş geldiniz' derlerdi" diye konuştu.

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye ile A Grubu'nda mücadele edecek olan Galler'de Teknik Direktör Ryan Giggs, kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu. Türkiye ile gruptan çıkmak için mücadele edeceklerini söyleyen Giggs, "Türkiye genç bir takım. Elemelerde İzlanda ve Fransa'nın olduğu zor bir grupta iyi işler çıkardılar. Manchester United'ta oynadığım dönemden de biliyorum, Türk futbolcular taraftarla birlikte çok iyi futbol oynuyorlar. Bunu daha önce yaşadım. Bizim için kolay olmayacak. Türkiye ile oynayacağımız karşılaşma zor olacaktır" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE MAÇINDA ÇOK İYİ BİR ATMOSFER OLACAK"

Türk taraftarların çok iyi olduğunu ancak bu konuda endişelenmediğini de söyleyen Galler Teknik Direktörü Ryan Giggs, "Ancak Türk taraftarları çok iyi biliyorum. Manchester United'ta oynadığım dönemde Türkiye'ye maça geldiğimizde daha havaalanında 'Cehenneme hoş geldiniz' diye baskı yapmaya başlarlardı. Ama bu durum çok güzel. Ayrıca bizim taraftarlarımız da çok mükemmel. Bizim taraftarlarımız ve Türk taraftarlar bir araya geldiğinde mükemmel bir atmosfer oluşacaktır. Bu da iyi bir oyun olmasını sağlar. Çok zor bir grup olduğunu düşünüyorum. İtalya grubun favorisi durumunda. İyi ve genç bir oyuncu grubuna sahipler ve gol konusunda da iyiler. Biz, Türkiye ve İsviçre ile birlikte gruptan çıkmak için mücadele edeceğiz" açıklamasını yaptı.

(Bozhan Memiş - Uygar Aydın/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 11:15 Kaynak: İHA
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Galler Teknik Direktörü Ryan Giggs: "Türk taraftarlar çok ateşli"
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