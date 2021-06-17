SPOR Türk taraftarlar Milli Takım'ın oyununa üzüldü

Türk taraftarlar Milli Takım'ın oyununa üzüldü

Artık her şey şansa kaldı

UĞUR DEMİRKIRDI - SERHAN TÜRK- KAAN ÜLKER BAKÜ-AZERBAYCAN,(DHA)- EURO 2020 A Grubu 2'nci maçında, A Milli Futbol takımı, Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda Galler'e 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından tribünlerde maçı takip eden taraftarlar, Galler'in yenilebilecek bir takım olduğunu ancak millilerin, oyunda çok zayıf kaldığını söyledi.

Karşılaşmada için İstanbul'dan geldiğini söyleyen bir taraftar, Bu maç için İstanbul'dan geldim. İhtimaller denizinde boğulmaya devam edeceğiz. Maçta sol bek eksikti. 83'üncü Mert Müldür'ün atamadığı golü Caner hatta kenarda bekleyen genç Rıdvan Yılmaz dahi atabilirdi. Fakat takımda iyi gitmeyen bir şeyler var. İlk maçta hiçbir şekilde oyuna ruhunu yansıtamadın anladık. İtalya bizden çok daha iyi bir takım. Fakat bu maçta bizim kalibremizde, çok rahat kazanabileceğimiz bir maçtı ama yine de Kenan'ın, sol bekte Umut'un, orta sahada Okay'ın, bizim çok beklentimiz olan Hakan'ın çok zayıf kalması işi bu noktaya getirdi ifadelerini kullandı.

MİLLİ TAKIM İÇİN CANIMI VERİRİM

UEFA A Lisansına sahip olduğunu ifade eden başka bir taraftar ise, 1 haftalığına izin aldım buraya geldim maalesef üzülüyorum. Ben teknik direktörüm. UEFA A lisansım var. Seçimler bence yanlış. Mesela Adem Büyük, ileride Burak Yılmaz'ın yanında iyi olmaz mıydı Merkezden hücumda açamıyoruz. Bunu kim açacak. Zaman geçti ama üzülüyoruz. İki tane ön liberomuz var. Merkezden gol yedik. Üzülüyorum. Ben milli takım için canımı veririm. Ama sonuç bu. Yine de destekliyoruz. Pazar günü de buradayız. Bırakmayacağız diye konuştu.

ARTIK HER ŞEY ŞANSA KALDI

Son maçlar öncesinde artık her şeyin şansa kaldığını söyleyen taraftarlar, Biz de bu maç için İzmir'den geldik. İstediğimiz sonucu elde edemedik. Mutsuzuz. Ancak umudumuz pazar günkü maçta en iyi 3'üncülerin arasına girmek. Umarım bir başarı elde ederiz. Bugün de İtalya- İsviçre maçının sonucun gözlemleyeceğiz. Artık her şey şansa kaldı şeklinde konuştu.