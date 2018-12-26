Son Dakika Haberleri: Türk Tarih Kurumu 20 Araştırma Projesini Hayata Geçiriyor

Türk Tarih Kurumu 20 Araştırma Projesini Hayata Geçiriyor

1 saat önce

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu, Türk tarihine ışık tutacak 20 araştırma projesini kurumun 2019 yılı programına aldı.

Türk Tarih Kurumu 20 Araştırma Projesini Hayata Geçiriyor, System.String[]
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu, Türk tarihine ışık tutacak 20 araştırma projesini kurumun 2019 yılı programına aldı.

Türk Tarih Kurumu araştırma projeleri arasında Sicill-i Ahval Defterleri, Külliyat-ı Kavanin, Bosna-Hersek Koleksiyonu, Resimli Kitap, Süheyl Ünver ve Yusuf Akyurt koleksiyonları gibi pek çok önemli defterin ve koleksiyonun yayına hazırlanması, çeşitli ülkelerin arşivlerinde Türk tarihini ilgilendiren belgelerin tespit edilmesi, Türk-Ermeni ilişkileri külliyatının hazırlanması ve yurt dışındaki Türk eserlerinin tespit edilerek yayımlanması gibi büyük çaplı projeler bulunuyor. Külliyat-ı Kavanin Projesiyle 16. yüzyıldan II. Meşrutiyet'e kadar Osmanlı Devleti'nde çıkartılan kanunların, ferman, berat ve uluslararası anlaşmaların derli toplu olarak ilgililerin hizmetine sunulması amaçlanırken, Yurt Dışındaki Türk Eserlerinin Tespiti Projesi, bir kısmı günümüze ulaşamamış ya da ciddi hasarlar almış olan eserin de dahil olduğu binlerce Türk eserinin kayıt altına alınması bakımından önem taşıyor. Kurum arşivinde muhafaza edilen Süheyl Ünver ve Yusuf Akyurt koleksiyonlarının yayına hazırlanmasıyla da kişisel çabalarıyla gelecek kuşaklar için kıymetli kayıtlar tutan bu iki ismin notlarının, eserlerinin ve çalışmalarının araştırmacılarla buluşturulması amaçlanıyor.

Bir kısmı 2019 yılının ilk aylarında tamamlanacak olan araştırma projelerinin tarih ve diğer sosyal bilimler araştırmacılarının gelecekte yapılacakları çalışmalar için önemli veriler sağlaması bekleniyor. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:02 Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Türk Tarih Kurumu, Güncel
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