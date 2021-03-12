Türk Tarih Kurumu Başkanı Çetin: Yeni nesillere İstiklal Marşı ruhunu aktarmalıyız - Son Dakika

TÜRK Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin, İstiklal Marşı ruhunun bugün de aynı hassasiyetle hissedilmesi gerektiğini belirterek, "Bunlara sahip çıkmamız gerekiyor. Vatanımız, ulusumuz çok kıymetli. Yeni nesillere, öğrencilerimize bu ruhu aktarmamız lazım. Başka şansımız, vatanımız yok" dedi.

TBMM Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Trakya Üniversitesi ve Türk Tarih Kurumu iş birliğiyle İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü Yılı kapsamında, Uluslararası Sempozyum gerçekleştirildi. Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'ndeki gerçekleştirilen sempozyumun açılış törenine, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof.Dr. Birol Çetin, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, TÜ Rektörü Prof.Dr. Erhan Tabakoğlu ve rektör yardımcıları ile davetliler katıldı.