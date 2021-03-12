Türk Tarih Kurumu Başkanı Çetin: Yeni nesillere İstiklal Marşı ruhunu aktarmalıyız - Son Dakika

Türk Tarih Kurumu Başkanı Çetin: Yeni nesillere İstiklal Marşı ruhunu aktarmalıyız

12.03.2021 14:23
Türk Tarih Kurumu Başkanı Çetin: Yeni nesillere İstiklal Marşı ruhunu aktarmalıyız, System.String[]

TÜRK Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin, İstiklal Marşı ruhunun bugün de aynı hassasiyetle hissedilmesi gerektiğini belirterek, "Bunlara sahip çıkmamız gerekiyor.

TÜRK Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin, İstiklal Marşı ruhunun bugün de aynı hassasiyetle hissedilmesi gerektiğini belirterek, "Bunlara sahip çıkmamız gerekiyor. Vatanımız, ulusumuz çok kıymetli. Yeni nesillere, öğrencilerimize bu ruhu aktarmamız lazım. Başka şansımız, vatanımız yok" dedi.

TBMM Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Trakya Üniversitesi ve Türk Tarih Kurumu iş birliğiyle İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü Yılı kapsamında, Uluslararası Sempozyum gerçekleştirildi. Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'ndeki gerçekleştirilen sempozyumun açılış törenine, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof.Dr. Birol Çetin, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, TÜ Rektörü Prof.Dr. Erhan Tabakoğlu ve rektör yardımcıları ile davetliler katıldı.

'O RUHU YENİ NESİLLERE DE AKTARMAMIZ LAZIM'Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunduğu sempozyumun açılışında konuşan Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin, "Aslında Mehmet Akif'te bugün de bizi heyecanlandıran ne vardı ona bakmak lazım. Hep ruhtan bahsediyoruz. Öyle bir ruh ki, mecliste her defasında okunduğunda müthiş bir coşku uyandırmış. Cumhuriyet'in ilanından sonra en çok meclisi heyecanlandırmış, adeta herkesin hislerine tercüman olmuş. Bugün de bizim aynı hassasiyeti duymamız lazım. O alçaklar yurdumuza uğrayan, yine yurdumuza uğramak istiyorlar. Aynı şekilde ülkemiz çevrelenmiş, bugün milli devletler tehdit olarak görülüyor. Bunlara sahip çıkmamız gerekiyor. Vatanımız, ulusumuz çok kıymetli. Yeni nesillere, öğrencilerimize bu ruhu aktarmamız lazım. Başka şansımız, vatanımız yok" dedi.'İSTİKLAL MARŞI BAĞIMSIZLIK BİLDİRGEMİZDİR'Trakya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Erhan Tabakoğlu da İstiklal Marşı'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık bildirgesi olduğunu söyledi. Tabakoğlu, "Bugün Kosova sınırları içerisinde yer alan İpek'ten göçen bir ailenin evladı, yani Balkanlar'ın evladı olan Mehmet Akif'in memuriyet hayatındaki ilk görev yeri Edirne'dir. Şehrimizde 2 yıl ikamet etmiş ve müfettişlik görevi yapmıştır. Mehmet Akif'in Edirne'deyken yazdığı 6 şiir, onun sanat hayatının başlangıcı açısından oldukça önemli karineler taşır. Akif'in şehrimize ikinci gelişi daha fazla manevi değer taşır. 25 Kasım 1922'de, yani Edirne'nin kurtuluşunda şehrimize gelen ilk milletvekillerindendir Akif. O ruh çok önemli, o ruhu yaşatmak çok önemli. Mehmet Akif'in aziz hatırasını tekrar tekrar anlatmak çok önemli. Bu aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bağımsızlık bildirgesi olmuştur ve aslında milletimizin bir mutabakat metni olmuştur. O nedenle önemsiyoruz" diye konuştu.Konuşmaların ardından Trakya Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan 'Kabulünün 100'üncü Yılında İstiklal Marşıve Mehmet Akif Ersoy' sergisinin açılışı gerçekleştirildi.


Türk Tarih Kurumu Başkanı Çetin: Yeni nesillere İstiklal Marşı ruhunu aktarmalıyız
Türk Tarih Kurumu Başkanı Çetin: Yeni nesillere İstiklal Marşı ruhunu aktarmalıyız
Türk Tarih Kurumu Başkanı Çetin: Yeni nesillere İstiklal Marşı ruhunu aktarmalıyız
Türk Tarih Kurumu Başkanı Çetin: Yeni nesillere İstiklal Marşı ruhunu aktarmalıyız
Türk Tarih Kurumu Başkanı Çetin: Yeni nesillere İstiklal Marşı ruhunu aktarmalıyız
Türk Tarih Kurumu Başkanı Çetin: Yeni nesillere İstiklal Marşı ruhunu aktarmalıyız
Türk Tarih Kurumu Başkanı Çetin: Yeni nesillere İstiklal Marşı ruhunu aktarmalıyız
Türk Tarih Kurumu Başkanı Çetin: Yeni nesillere İstiklal Marşı ruhunu aktarmalıyız
Türk Tarih Kurumu Başkanı Çetin: Yeni nesillere İstiklal Marşı ruhunu aktarmalıyız
Türk Tarih Kurumu Başkanı Çetin: Yeni nesillere İstiklal Marşı ruhunu aktarmalıyız

Trakya Üniversitesi, Türk Tarih Kurumu, İstiklal Marşı, Birol Çetin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türk Tarih Kurumu Başkanı Çetin: Yeni nesillere İstiklal Marşı ruhunu aktarmalıyız - Son Dakika


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