Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yaramış, istifa etti - Son Dakika

TTK'nın Twitter 'daki hesabından yapılan açıklamada, "14 Temmuz 2020 tarihinde '15 Temmuz'u Anlamak' konulu toplantıda yaptığı konuşma nedeniyle kamuoyundan özür dileyen Prof. Dr. Ahmet Yaramış, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı'ndan istifa etmiştir" denildi.

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