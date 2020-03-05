Türk Tarih Kurumu 'İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları'nda tanıtılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Tarih Kurumu 'İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları'nda tanıtılıyor - Son Dakika

Türk Tarih Kurumu 'İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları'nda tanıtılıyor

6 saat önce

Türk Tarih Kurumu Yayınları, İstanbul'da düzenlenen 5.Uluslararası İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluşmalarına katıldı.

Türk Tarih Kurumu 'İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları'nda tanıtılıyor, System.String[]

Türk Tarih Kurumu Yayınları, İstanbul'da düzenlenen 5.Uluslararası İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluşmalarına katıldı.


Dünyanın önde gelen yayımcılarının katılımıyla 5. Uluslararası İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları 3-5 Mart tarihleri arasında İstanbul'da devam ediyor.


Türkiye Basın Yayın Meslek Birliği tarafından düzenlenen etkinlikte, yayımcılar arasında pek çok ikili görüşme gerçekleştiriliyor. Yayımcıların eserlerini dünyanın farklı ülkelerinden yayın evlerine tanıttıkları görüşmelerde, eserlerin dünya çapında daha geniş okuyucu kitlesine ulaştırılmasını sağlayacak telif görüşmeleri de yapılıyor.


Etkinlikte, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu Yayınları'da 65 ülkeden 265 yayımcıya tanıtılırken, kurum, Türk ve dünya tarihi araştırmalarına kaynaklık eden klasikleşmiş eserlerinin yanı sıra yayımladığı son eserleri de farklı ülkelerden okuyucularla buluşturuyor. Ayrıca, ikili görüşmelerin yapıldığı toplantılarla Türk araştırmacılara dünyada üretilen son çalışmalarla buluşma fırsatı veriliyor. - ANKARA

Türk Tarih Kurumu, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:03 Kaynak: İHA
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