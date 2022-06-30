Türk Tarih Kurumu, KKTC'li öğretmenler için Bosna Hersek'te çalıştay düzenliyor - Son Dakika
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Türk Tarih Kurumu, KKTC'li öğretmenler için Bosna Hersek'te çalıştay düzenliyor

30.06.2022 13:05
Türk Tarih Kurumu, KKTC'li öğretmenler için Bosna Hersek'te çalıştay düzenliyor

Türk Tarih Kurumu tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) görev yapan 50 tarih öğretmeninin katılımıyla Bosna Hersek'te eğitim çalıştayı gerçekleştirilecek.

Türk Tarih Kurumu tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) görev yapan 50 tarih öğretmeninin katılımıyla Bosna Hersek'te eğitim çalıştayı gerçekleştirilecek.

Kurumdan yapılan açıklamada, 1-5 Temmuz'da Bosna Hersek'te düzenlenecek çalıştay kapsamında, KKTC'li öğretmenlerin Bosna Hersekli meslektaşlarıyla bir araya geleceği ifade edildi.

Açıklamada, çalıştayda, tarih bilinci ve eğitimi konularında fikir alışverişinde bulunulacağı belirtildi.

Çalıştayda, Kıbrıs Türkleri ile Boşnakların karşı karşıya kaldıkları mücadelelerin de ele alınacağına işaret edilen açıklamada, etkinliğe Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin ve KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun katılacağı bilgisine yer verildi.

Açıklamada, katılımcıların başta başkent Saraybosna olmak üzere Mostar, Travnik ve Srebrenitsa kentlerini ziyaret edeceği, Türk kurum ve kuruluşlarından da bilgi alacağı kaydedildi.

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Kaynak: AA

Türk Tarih Kurumu, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Tarih Kurumu, KKTC'li öğretmenler için Bosna Hersek'te çalıştay düzenliyor - Son Dakika

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