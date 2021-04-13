Türk Tarih Kurumu Şeref Üyesi, tarihçi Prof. Dr. Bayram Kodaman vefat etti - Son Dakika

Türk Tarih Kurumu Şeref Üyesi, tarihçi Prof. Dr. Bayram Kodaman vefat etti

13.04.2021 18:11
Türk Tarih Kurumu Şeref Üyesi, tarihçi Prof. Dr. Bayram Kodaman vefat etti, System.String[]

Türk Tarih Kurumu Şeref Üyesi, yakın çağ tarihinin önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Bayram Kodaman, 78 yaşında Isparta'da hayatını kaybetti.

Türk Tarih Kurumu Şeref Üyesi, yakın çağ tarihinin önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Bayram Kodaman, 78 yaşında Isparta'da hayatını kaybetti.

Kodaman'ın cenazesi, ikindi namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından Halife Sultan Mezarlığı'nda defnedildi.

Türk Tarih Kurumunun Twitter hesabından, Kodaman'ın vefatına ilişkin, "Yakın Çağ tarihinin önde gelen isimlerinden Kurumumuzun Şeref Üyesi Prof. Dr. Bayram Kodaman'a, Allah'tan rahmet, camiamıza başsağlığı dileriz." mesajı paylaşıldı.

Yakınçağ ve Cumhuriyet tarihine ilişkin eser yayımladı

Isparta'da, 2 Ocak 1943'te dünyaya gelen Kodaman, 1964'de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinden mezun oldu.

Fransa'da Aix Marseille Üniversitesinde yakınçağ tarihi alanında Fransız ve Osmanlı arşiv vesikalarına dayanarak "Mustafa Reşid Paşa'nın Paris Elçilikleri" isimli tezi ile 1971'de doktorasını tamamlayan Kodaman, 1972'de yurda döndükten sonra Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümünde asistan olarak göreve başladı.

Kodaman 1976'da aynı kurumda "Abdülhamid Devri Eğitim Sistemi" adlı tezi ile doçent ve 1981'de "Hamidiye Hafif Süvari Alayları ve II. Abdülhamid'in Doğu Anadolu Politikası" adlı eseri ile profesör oldu.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı da yapan, Türk Tarih Kurumu üyeliği ve yayın kolu başkanlığı görevlerinde de bulunan Kodaman'ın makaleleri ulusal ve uluslararası pek çok dergide yayımlandı.

Osmanlı Yönetim Sistemi, Ermeniler, etnik farklılıklar, Atatürkçülük gibi konularda konferanslar veren ve sempozyumlarda konuşmacı olarak yer alan Kodaman, Almanya'da "Ermeni Türk İhtilafının Başlangıcı", İngiltere'de ise "Türk Dünyasının Meseleleri" başlıklı konferanslar verdi.

Prof. Dr. Kodaman, şu kitapları kaleme aldı:

"Şark Meselesi Işığı Altında Sultan II. Abdülhamid'in Doğu Anadolu Politikası, Türk Milli Bütünlüğü İçerisinde Doğu Anadolu, Abdülhamit Devri Eğitim Sistemi, 1897 Türk-Yunan Savaşı (Tesalya Tarihi), Son Vak'anüvis Abdurrahman Şeref Efendi Tarihi, Hafız İbrahim Demiralay'ın Hatıratı, Cumhuriyet'in Tarihi-Fikri Temelleri ve Atatürk, Ermeni Macerası, Mustafa Reşid Paşa'nın Paris Elçilikleri"

Türk Tarih Kurumu, Isparta, Bayram, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Tarih Kurumu Şeref Üyesi, tarihçi Prof. Dr. Bayram Kodaman vefat etti - Son Dakika


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