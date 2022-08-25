Büyük Taarruz, ilk kez yayımlanan görüntülerle "Milletin Azmi" belgeselinde (3) - Son Dakika
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Büyük Taarruz, ilk kez yayımlanan görüntülerle "Milletin Azmi" belgeselinde (3)

25.08.2022 11:54

Türk Tarih Kurumu (TTK) tarafından Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yıl dönümünde hazırlanan "Milletin Azmi" belgeselinde, bazı birliklerin intikal ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı açılışındaki görüntüleri ilk kez yayımlandı.

Türk Tarih Kurumu (TTK) tarafından Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yıl dönümünde hazırlanan "Milletin Azmi" belgeselinde, bazı birliklerin intikal ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı açılışındaki görüntüleri ilk kez yayımlandı.

Kapsamlı arşiv çalışmasına dayanan belgeselde, bir kısmı ilk defa kullanılan video görüntüleri eşliğinde, Büyük Taarruz öncesinde yapılan hazırlıklar, Türk komuta heyetinin stratejik hamleleri, halkın mücadeleye katkıları anlatıldı.

Taarruz öncesinde diplomasi, sağlık, lojistik, askeri birliklerin eğitimi alanlarında yürütülen politikalara yer verilen belgeselde, mücadelenin cephe hattıyla sınırlı olmadığı, cephede verilen mücadeleyi destekleyecek diğer alanlarda da zorlu bir savaşın verildiği vurgusu yapıldı.

Büyük Taarruz boyunca cephede yaşanan gelişmelerin üç boyutlu haritalar üzerinde anlatıldığı belgesel film, TTK'nin sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı.

"Bu toprakların ne zorluklarla kazanıldığını gençlere göstermek istedik"

AA muhabirine, belgesele ilişkin açıklamalarda bulunan TTK Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin, milli mücadeleyi zaferle taçlandıran taarruzda verilen topyekun mücadeleyi anlatmayı, bu toprakların ne zorluklarla kazanıldığını gençlere göstermek istediklerini söyledi.

Çetin, bağımsızlıktan asla taviz verilmeyeceğini tüm dünyaya ilan eden bu mücadeleye katılanlara karşı görevlerini yerine getirmek istediklerini kaydetti.

Milli Mücadele'nin sadece harp sahasında verilmediğini, cephe gerisinde de zorlu sınavlardan geçildiğini dile getiren Çetin, Büyük Taarruz'a hangi koşullar altında girildiğine, taarruzu gerçekleştirmek için neden bir yıl beklendiğine, bu süreçte hangi stratejik hamlelerin yapıldığına, hazırladıkları belgeselde geniş yer verdiklerini anlattı.

"Çarpışmalar, uydu görüntüleri üzerinde animasyon teknikleri uygulanarak gösterildi"

Hazırladıkları "Milletin Azmi" belgeseli için ciddi kaynak taraması yapıldığını aktaran Başkan Birol Çetin, şunları kaydetti:

"Kurumumuzun arşivi başta olmak üzere TRT, Sinema Genel Müdürlüğü ve bazı kişisel arşivlerden fotoğraf ve videolar seçildi. Bazı birliklerin intikal görüntüleri, Atatürk'ün Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı açılışındaki görüntüleri ilk defa filmimizde kullanıldı. Bunun dışında 26-30 Ağustos arasında gerçekleşen çarpışmalar, bölgenin topoğrafyasına sadık kalınarak, gerçek uydu görüntüleri üzerinde animasyon teknikleri uygulanarak gösterildi."

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Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyük Taarruz, ilk kez yayımlanan görüntülerle 'Milletin Azmi' belgeselinde (3) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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