Son Dakika Haberleri: Türk Tarih Kurumundan Hacı Bayram-ı Veli sergisi

Türk Tarih Kurumundan Hacı Bayram-ı Veli sergisi

12 saat önce

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu tarafından hazırlanan ve Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu üyelerini de bir araya getiren "Belgelerle Hacı Bayram-ı Veli" sergisi ziyarete açıldı.

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Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu tarafından hazırlanan ve Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu üyelerini de bir araya getiren "Belgelerle Hacı Bayram-ı Veli" sergisi ziyarete açıldı.

27 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak serginin açışında konuşan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu, tarihsel süreçte Ankara ile İstanbul arasındaki bağlılığa dikkat çekti. İstanbul'un fethinin mimarlarından Akşemseddin'in manevi gücünü Hacı Bayram-ı Veli'nin öğretilerinden aldığını belirten Prof. Dr. Hekimoğlu, İstanbul'da payitahtın gücü zayıfladığında genç cumhuriyetin yeni kurtuluş merkezi olarak Ankara'yı seçmesiyle bu bağlılığın sürdüğünü ve iki şehrin tarih boyunca birbirini beslediğini ifade etti.

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan ise Bizans yurdundan Türk yurduna dönüşen Anadolu'nun 900 yıl önce yaşadığı büyük dönüşümün Hacı Bayram-ı Veli gibi "bilgi"nin öncülüğünü yapan şahsiyetler sayesinde gerçekleştiğini ifade etti. Hacı Bayram-ı Veli'nin vefatından sonra da Anadolu'nun önderleri arasında bulunduğunu dile getiren Prof. Dr. Turan, "Bu yüce kimlik bizim övünç kaynağımızdır. Bu kimlikleri anmak ve hafızalarda canlı tutmak için Kurum olarak bu sergiyi kamuoyuyla paylaşmak istedik" şeklinde konuştu.

Türk Tarih Kurumu tarafından hazırlanan "Belgelerle Hacı Bayram-ı Veli" belgeselinin de izlendiği etkinlik iftar yemeğiyle son buldu. Türk Tarih Kurumu arşivinin yanı sıra Vakıflar Genel Müdürlüğü, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ve Devlet Arşivleri Başkanlığından derlenen 100'ün üzerinde belge ve fotoğrafa yer verilen sergi, Hacı Bayram-ı Veli'nin faaliyetlerine ve Anadolu kültürüne katkılarına ışık tutacak önemli bilgiler sunuyor. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 05:43 Kaynak: İHA
Ankara, Türk Tarih Kurumu, Mustafa Kemal Atatürk, Hacı Bayram, Güncel
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