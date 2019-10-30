Son Dakika Haberleri: Türk Tarih Kurumundan "Heybeliada: Tarih, Medeniyet ve Adalet Paneli"
Son Dakika Güncel Türk Tarih Kurumundan 'Heybeliada: Tarih, Medeniyet ve Adalet Paneli'

Türk Tarih Kurumundan "Heybeliada: Tarih, Medeniyet ve Adalet Paneli"

1 saat önce

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu tarafından 1 Kasım'da "Heybeliada: Tarih, Medeniyet ve Adalet Paneli" düzenlenecek.

Türk Tarih Kurumundan

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu tarafından 1 Kasım'da " Heybeliada: Tarih, Medeniyet ve Adalet Paneli" düzenlenecek.

Heybeliada'da bulunan Hüseyin Rahmi Gürpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleşecek olan panelde, yüzyıllardır faal olan İstanbul Ortodoks Patrikhanesi ile 1844'te açılıp 1971'de kapatılan Heybeliada Ruhban Okulunun tarihi, faaliyetleri ve bu iki kurumun statüsüne dair uzun yıllardır süren tartışmalar ele alınacak. Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan başkanlığında saat 14.30'da başlayacak olan panelde, Prof. Dr. Güray Kırpık "Milli Tarih ve Kültür Açısından Heybeliada", Prof. Dr. Ahmet Hikmet Eroğlu "Tarihten Günümüze Fener Rum Patrikhanesi'nin Kiliseler ve Devletler Açısından Konumu", Prof. Dr. Ayten Sezer Arığ "Heybeliada Ruhban Okulu: Kuruluşu, Faaliyetleri, Kapanışı ve Tartışmalar" ve Dr. Öğr. Gör. Hakan Gökpınar "Heybeliada Ruhban Okulu Meselesinin Türk-Alman Kamuoyuna Yansımaları" başlıklı bildirilerini sunacak. Etkinlik, tüm ilgililerin katılımına açık olacak.

(Neşra Durmaz/İHA)

Mustafa Kemal Atatürk, Türk Tarih Kurumu, Heybeliada, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 11:05 Kaynak: İHA
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