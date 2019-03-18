Son Dakika Haberleri: Türk Tarih Kurumundan Iıı. Çaka Bey Kitap Günleri

Türk Tarih Kurumundan Iıı. Çaka Bey Kitap Günleri

1 saat önce

İzmir'in 1081 yılında Türkler Tarafından fethini anmak amacıyla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu tarafından düzenlenen 'III. Çaka Bey Kitap Günleri', 16 Mart'ta ziyarete açıldı.

Türk Tarih Kurumundan Iıı. Çaka Bey Kitap Günleri, System.String[]
İzmir'in 1081 yılında Türkler Tarafından fethini anmak amacıyla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu tarafından düzenlenen 'III. Çaka Bey Kitap Günleri', 16 Mart'ta ziyarete açıldı.

Türk Tarih Kurumunun İzmir'in Çaka Bey tarafından fethinin 938. yıl dönümü vesilesiyle düzenlediği etkinliğe Alsancak Garı ev sahipliği yapıyor. 120 yayınevinin katılımıyla düzenlenen kitap günlerinde tarihten edebiyata, felsefeden dine kadar geniş bir yelpazedeki eserler okuyucuyla buluşuyor. Etkinlik kapsamında düzenlenen söyleşi ve imza günlerinde Prof. Dr. İlber Ortaylı, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, Menderes Samancılar, Pelin Çift, Tufan Gündüz gibi sevilen yazarlar okurlarıyla bir araya geliyor. 25 Mart'a kadar 11.00-20.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak kitap günlerinde düzenlenecek olan etkinliklerle ilgili detaylı bilgiye http://www.cakabeykitapgunleri.com/etkinlik-takvimi/ bağlantısından ulaşılabilecek. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:07 Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Türk Tarih Kurumu, İzmir, Güncel
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