Türk Tarih Kurumundan, KKTC'li öğretmenler için Bosna Hersek'te Tarih Eğitimi Çalıştayı - Son Dakika
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Türk Tarih Kurumundan, KKTC'li öğretmenler için Bosna Hersek'te Tarih Eğitimi Çalıştayı

04.07.2022 21:42
Türk Tarih Kurumundan, KKTC'li öğretmenler için Bosna Hersek'te Tarih Eğitimi Çalıştayı

Türk Tarih Kurumu (TTK) tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) görev yapan 50 tarih öğretmeninin katılımıyla Bosna Hersek'te "Tarih Eğitimi Çalıştayı" düzenlendi.

Türk Tarih Kurumu (TTK) tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) görev yapan 50 tarih öğretmeninin katılımıyla Bosna Hersek'te "Tarih Eğitimi Çalıştayı" düzenlendi.

Bosna Hersek'te 1-5 Temmuz'da düzenlenen çalıştay kapsamında, KKTC'den gelen öğretmenler Boşnak meslektaşlarıyla fikir alışverişinde bulunurken Bosna Hersek'in önemli tarihi ve turistik kentlerini de ziyaret etti.

Başkent Saraybosna'daki Uluslararası Saraybosna Üniversitesinde (IUS) düzenlenen programa katılan TTK Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin, burada yaptığı konuşmada, kurum olarak hakikatin peşinde koştuklarını ifade ederek, 92 yıldır bu görevi yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Tarihin sevdirilmesi noktasında da çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydeden Çetin, "Kıbrıslı tarih hocalarımızla bu beşinci programımız. İlkini Kıbrıs'ta gerçekleştirdik. Daha sonra Türkiye'de bir çalıştay yaptık, ondan sonra Kıbrıs'ta bir atölye ve dört aydır devam eden Osmanlıca kurslarımız var." dedi.

Çetin, Bosna Hersek ile Kıbrıs'ta benzer şeylerin yaşandığına işaret ederek, "İnsanlığın çok değer yitirdiği zamanlar ve medeni olduğunu iddia eden ülkelerin tamamen bu yaşanan katliamlara sessiz kalması, her zaman yaptıkları gibi birtakım çifte standartlı, iki yüzlü davranışlar aslında çok benzer. Orada da Birleşmiş Milletler (BM) vardı, burada da vardı." ifadelerini kullandı.

KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da katliamlar arasındaki benzerlikleri tarihçi gözüyle ortaya koymak adına bir teknik gezi düzenlendiğini anımsatarak, "KKTC olarak tarihimizi öğretmeye ve Türk dostu olanlara da tarihimizi anlatmaya çalışıyoruz. Bunun yanında objektif olabilen tarihçilere 1974'te çocuklarımızın bebeklerimizin uğradığı katliamı anlatmaya çalışıyoruz. Ama Saraybosna'da gerçekten tüylerimiz diken diken oldu çünkü aynı duyguları kendi halkımız da yaşadı. Coğrafyalar değişir, gözyaşları hep aynı renktir, katledilen insandır, katleden de insandır." diye konuştu.

Çalıştaya katılan öğretmenlerden Hasan Zaim Ağaoğlu da Bosna Hersek'te yaşananların bir benzerinin kendi ülkelerinde de yaşandığını söyleyerek, çalıştayı düzenleyen TTK'ye teşekkür etti.

Çalıştay kapsamında ayrıca, Boşnak tarihçi Nusret Colo ile akademisyen Mustafa Krupalija, Osmanlı döneminde Bosna Hersek ve Kıbrıs ile Bosna Hersek'teki katliamlar üzerine sunumlar yaptı.

Katılımcılar, Saraybosna'nın yanı sıra Mostar, Travnik ve Srebrenitsa kentlerini de ziyaret ederek ülkede faaliyet gösteren Türk kurum ve kuruluşları temsilcileriyle de bir araya geldi.

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Kaynak: AA

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