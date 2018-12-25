Son Dakika Haberleri: Türk Tarih Kurumundan 'Sarıkamış'a Vefa (İstiklâl)' Belgeseli

Türk Tarih Kurumundan 'Sarıkamış'a Vefa (İstiklâl)' Belgeseli

54 dakika önce

Türk Tarih Kurumu, Sarıkamış harekatını ele alan 'Sarıkamış'a Vefa (İstiklal)' isimli bir belgesel film hazırlıyor.

Türk Tarih Kurumundan 'Sarıkamış'a Vefa (İstiklâl)' Belgeseli, System.String[]
Türk Tarih Kurumu, Sarıkamış harekatını ele alan 'Sarıkamış'a Vefa (İstiklal)' isimli bir belgesel film hazırlıyor.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu, Türk tarihinde derin izler bırakan Sarıkamış harekatını ele alan 'Sarıkamış'a Vefa (İstiklal)' adlı bir belgesel film hazırlıyor.

Tarihsel bilgi ve belgelerin tarandığı hazırlık aşamasının ardından Sarıkamış, Ilgaz ve II. TBMM'de çekimlerine başlanan belgesel filmde, harekat öncesinde ve sonrasında yaşananlar, dönemin ruhunu yansıtan mekanlarda geniş bir oyuncu kadrosuyla canlandırılıyor. Prof. Dr. İlber Ortaylı, Prof. Dr. Enver Konukçu, Prof. Dr. Bingür Sönmez, Prof. Dr. Hamiyet Sezer Feyzioğlu ve Doç. Dr. Tuncay Öğün'ü görüşlerine yer verilen belgesel filmde, harekata neden girişildiği, ordunun ikmalinde ne gibi sorunlarla karşılaşıldığı ve harekatın Türk ve dünya tarihinde ne gibi sonuçlara yol açtığı sorularına cevap aranıyor.

Harekatın 104. yıldönümünde Sarıkamış şehitlerini anmak amacıyla hazırlanan film, tamamlandığında kurumun genel ağ sayfasından da izlenebilecek. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:55 Kaynak: İHA

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