Türk Tarih Kurumunun arşivindeki 14 bin 605 esere

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Türk Tarih Kurumu arşivindeki bazı eserler "Evde Kal" kampanyasına destek amacıyla dijital ortama açıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, kurum kütüphanesinde yer alan ve ağırlıklı olarak 1928'den önce yayımlanan 14 bin 605 eserin dijital erişimi kütüphanenin internet sayfasından sağlanacak.

Eserlere "t.co/trHw5oJkn5'amp=1" adresinden ulaşılabilecek.

Dijital erişimde, 1331 basımı "Köprülüler", 1326 basımı "Cihad Emr-i Haktır" ve 1328 basımı "Devlet-i Osmaniye'nin Tarih-i Islahatı" başlıca eserler arasında yer alıyor.