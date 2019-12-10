Türk tarihinin ilk kadın mitinginin yüzüncü yılı Taksim'de kutlandı

Kastamonu'da 10 Aralık 1919 yılında işgal devletlerine karşı düzenlenen "Türk tarihinin ilk kadın mitingi", yüzüncü yılında Kastamonu Dernekler Federasyonu tarafından Taksim'de kutlandı. Kastamonulu kadınların milli mücadele yıllarında yaptıkları fedakarlıkların anlatıldığı etkinlikte tarihe iz bırakmış kadınlar anıldı.



Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda gerçekleşen etkinlik, Kastamonu Dernekler Federasyonu (KAS-DER-FED) Genel Başkanı Fatma Kıranoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Nefise Nalbantoğlu, Genel Sekreter Av. Ayşe Özlem Bulgu ve federasyon üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.



Kastamonu Dernekler Federasyonu (KAS-DER-FED) Genel Başkanı Fatma Kıranoğlu, "Birinci dünya savaşı sonrası Kastamonu işgal görmemiş ancak Kurtuluş Savaşı ve Çanakkale savaşlarında en çok şehit veren illerden biri olmuştur. Bu nedenle en fazla acı çekenler Kastamonulu kadınlarımızdır. Cepheye giden kocaları ve çocukları ne yazık ki bir daha geri dönmemiştir. İşte bu yüzden mitingin Kastamonu'da yapılması tesadüf değildir.



Kurtuluş Savaşının insan kaynağı ve diğer lojistik desteklerinin bir kısmı bu bölgeden karşılanmıştır. Kastamonu'nun en bilinen kahraman kadınlarından Şerife bacı canı pahasına cepheye cephane taşıyan kadınların sembolü olmuştur. Halime çavuş erkek kılığında cepheye gitmiştir.



Bu mitingin ortaya çıkışında kadın kahramanlar tetikleyici rol oynamıştır. Kastamonulular kadın, erkek, genç, yaşlı demeden Mustafa Kemal'in yanında yer almışlar bağımsızlık mücadelesini halka duyurmak için "Açıkgöz" gazetesi çıkartılmış, Kastamonu Müdafa-i Hukuk Cemiyeti kurulmuştur" dedi.



Kıranoğlu sözlerine şöyle devam etti:



"Komitenin başkanı Zekiye hanım önderliğinde milli direnişe katkıda bulunmak, ülkemizin yabancı güçler tarafından işgal edilmesini protesto etmek amacıyla 10 Aralık 1919 Çarşamba günü Kastamonu kız öğretmen okulunun bahçesinde geniş çaplı bir direniş mitingi gerçekleştirilmiştir. İşgalci kuvvetlerin aleyhinde düzenlenen ilk Türk kadın mitinginde üç binden fazla Kastamonulu kadın bir araya gelerek ülkemizin işgalini ve insanlık dışı vahşeti protesto etmiştir. Dünya çapında ses getiren vahşete karşı dünyaya meydan okuyan kadınların gerçekleştirdiği bu miting dünya çapında ses getirmiş miting sonrasında alınan kararlar padişah ve sadrazama telgraf çekilerek bildirilmiştir. Ayrıca ABD Başkanı Wilson ile Fransa Cumhurbaşkanı Poincare'nın eşine ve İngiltere kraliçesine birer telgraf gönderilmiş ve işgaller kınanmıştır. Kastamonu gibi bir taşra kentinde 1919 yılında üç binden fazla kadının katılımıyla gerçekleşen bu mitingin ne denli bir emek, kararlılık ve başarı göstergesi olduğu aşikardır." - İSTANBUL