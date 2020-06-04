Türk tarihinin önemli isimlerinin büstleri Demokrasi Meydanı'na konuldu - Son Dakika

Türk tarihinin önemli isimlerinin büstleri Demokrasi Meydanı'na konuldu

Türk tarihinde önemli yere sahip isimlerin büstleri, Ordu'daki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yerleştirdi.

Türk tarihinin önemli isimlerinin büstleri Demokrasi Meydanı'na konuldu, System.String[]

Türk tarihinde önemli yere sahip isimlerin büstleri, Ordu'daki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yerleştirdi.


Ordu Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, tarihe damga vurmuş 20 ismin büstlerinin, usta sanatçı Ömer Gençtürk tarafından yapıldığı belirtildi.

Söz konusu çalışmanın, Türk tarihinin izlerini yaşatarak meydanın görselliğine de canlılık kazandıracağı vurgulanan açıklamada, büstlerin bronzdan, alt kaidelerinin ise bazalt taşından yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, ilk günden vatandaşların ilgi gösterdiği çalışmada Mustafa Kemal Atatürk, Abdülhamit, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, Osman Bey, Alparslan, Oğuzhan, Metehan, Cengizhan, Atilla, Ertuğrul Gazi, Alaattin Keykubat, Şeyh Şamil, Dede Korkut, Mimar Sinan, Yunus Emre, Timur, Ahmet Yesevi, Mehmet Akif Ersoy, İbni Sina'nın büstlerinin yer aldığı aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Büyük devletler ve medeniyetler kurmuş bir milletiz. Bir milletin kendi tarihini ve büyüklerini her zaman yad etmesi gerekir." ifadesini kullandı.

Güler, Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak Türk ve İslam büyükleri ile devlet adamlarının büstlerini, belediyenin önündeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yerleştirdiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Büyük Hun İmparatoru Mete Han'dan Türkiye Cumhuriyeti'mizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e kadar olan büyük devlet adamlarımız ve büyük düşünürlerimiz bu meydanda yer alıyor. Bu çalışmayla tarihimizi ve değerlerimizi vatandaşlarımızla buluşturuyoruz."

15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 04:31 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk tarihinin önemli isimlerinin büstleri Demokrasi Meydanı'na konuldu - Son Dakika

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