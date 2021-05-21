Türk tarım sektörünün gururu olan Konya Tarım Fuarı'na günler kaldı - Son Dakika

Türk tarım sektörünün gururu olan Konya Tarım Fuarı'na günler kaldı

21.05.2021 13:37
Türk tarım sektörünün gururu olan Konya Tarım Fuarı'na günler kaldı, System.String[]

Tarım sektörünün heyecanla beklediği, Türkiye'nin en büyük tarım fuarı olan Konya Tarım Fuarı, iki yıl aradan sonra 7-11 Haziran tarihleri arasında Konya Ticaret Odası - Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Tüyap Konya Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü, "Türk tarım sektörünün gururu olan Konya Tarım Fuarı, sadece ülkemizin değil Avrasya coğrafyasının da sektöründeki en önemli buluşmasıdır. Bu yıl 18'incisini düzenleyeceğimiz fuarımızı, sağlıklı ve hijyenik bir ortamda gerçekleştirmek için her türlü tedbirimizi aldık" dedi.

Türkiye'nin tahıl deposu Konya, iki yıl aradan sonra Türkiye'nin en büyük tarım fuarına hazırlanıyor. Konya Tarım Fuarı, bu yıl 7-11 Haziran 2021'de Konya Ticaret Odası - Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. 18. Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı adıyla da bilinen Konya Tarım Fuarı, Tüyap Konya Fuarcılık A.Ş. tarafından Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) iş birliğiyle düzenlenecek. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA), T.C. Konya Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Pankobirlik, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Borsası, MÜSİAD Konya Şubesi, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şubesi ve KOSGEB'in desteklediği Konya Tarım Fuarı saat 09.30 ila 18.00 arası ziyarete açık olacak.2019 yılında da başarılı bir şekilde geçen fuarın, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da tarım sektörünün ticaretine olumlu katkılar sağlaması bekleniyor. Yurt içi ve yurt dışından 278 firma ve firma temsilciliğinin tarımsal teknolojilerle ilgili tüm yeniliklerini sergileyeceği fuarda, traktörlerden biçerdöverlere kadar birçok tarımsal ekipmanın en son modellerinin lansmanı yapılacak.Fuarın medya sponsoru olan Agro TV'nin yaptığı özel yayın ve röportajlarla fuardaki yenilikler daha geniş kitlelere ulaştırılacak.

"Tarım sektörünün en önemli buluşması"

Konya Tarım Fuarı ile ilgili 21 Mayıs 2021, Cuma günü Dedeman Otel Konya'da Tüyap Konya Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü ve fuar paydaşlarının katılımlarıyla basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısında konuşan Ersözlü, tarım sektörünün Türkiye'deki en verimli buluşmasını 7-11 Haziran'da gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi. Avrasya coğrafyasında ilgiyle takip edilen Konya Tarım Fuarı'na nitelikli bir katılım beklediklerini belirten Ersözlü, "Türk tarım sektörünün gururu olan Konya Tarım Fuarı, sadece ülkemiz açısından değil, Avrasya coğrafyasının da sektöründeki en önemli buluşmasıdır. Bu yıl 18'incisini düzenleyeceğimiz fuarımızı, sağlıklı ve hijyenik bir ortamda gerçekleştirmek için her türlü tedbirimizi aldık. Tüyap'ın yeni nesil fuarcılık anlayışıyla gerçekleştireceğimiz fuarımızı tüm paydaşlarımız gönül rahatlığıyla ziyaret edebilirler" dedi.

Sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek

Tarım sektörünün önemine vurgu yapan Ersözlü, şunları ifade etti: "Pandemi döneminde tarıma dayalı sanayide diğer sektörlere nazaran önemli bir ilerleme kaydedildi. Bu kritik süreçte önemi her geçen gün daha da çok anlaşılan tarım sektöründe iç ve dış satışlar yadsınamaz ölçüde arttı. Sektörün büyümesine istinaden fuarımız da bu pazar payını arttırmak için tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek güçte."

"Tedbirleri titizlikle uygulayacağız"

"Ticaret için önce sağlık" mottosuyla çalışmalarını sürdüren Tüyap, Konya Tarım Fuarı'nda da katılımcı ve ziyaretçilerinin sağlığını korumak için aldığı tedbirleri titizlikle uygulayacak. Ersözlü, bu konuda şu açıklamalarda bulundu: "Paydaşlarımızın sağlığını önemsiyoruz. Yeni dönemin hassasiyetlerine uygun olarak hizmetlerimizi planladık ve önlemlerimizi aldık. Hijyen uygulamaları, ateş ölçümü, sosyal mesafeye uygun ortak alanlar, havalandırma sistemlerindeki iyileştirmeler ve HES kodu ile katılımcı ve ziyaretçiyi kabul ederek, Sağlık Bakanlığı'nın yönergelerine uygun bir biçimde fuarımızı hazırladık. Fuara gelenlere temassız fuar deneyimini de yaşatacağız. Katılımcılarımız ve ziyaretçilerimiz MyTüyap mobil uygulamamız üzerinden fuar davetiyesi alabilecek ve uygulama sayesinde fuar alanında temassız kartvizit değişimi yapabilecek.

Tarımda hibrit fuar dönemi başlıyor

Konya Tarım Fuarı, katılımcılarına ve ziyaretçilerine dijital uygulamaların etkin bir şekilde kullanıldığı "yeni nesil hibrit fuar" deneyimi de yaşatacak. Tüyap tarafından geliştirilen akıllı eşleştirme sistemi sayesinde fuarı fiziken ziyaret edemeyen yabancı ziyaretçiler, istedikleri katılımcılardan online olarak görüşme talep edebilecekler. Tüyap'ın networking uygulaması MyTüyap'ın akıllı B2B eşleştirme sistemi ile fuara katılan firmalar, tüm dünyadan alıcılarla anında buluşup, yıl boyu ticaretlerini kesintisiz sürdürme olanağına kavuşacaklar.

Türk tarım sektörünün gururu olan Konya Tarım Fuarı'na günler kaldı

Konya, Tarım, Tüyap, Fuar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Türk tarım sektörünün gururu olan Konya Tarım Fuarı'na günler kaldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz seçim hakkında konuştu: Daha fazla aday katılsın diye seçimi iptal ettim, rahat olun ben aday değilim Son Dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz seçim hakkında konuştu: Daha fazla aday katılsın diye seçimi iptal ettim, rahat olun ben aday değilim Mustafa Cengiz'den Belhanda'ya gönderme: Hayatının en iyi Türkçe röportajını bize hakaret ederken yaptı Mustafa Cengiz'den Belhanda'ya gönderme: Hayatının en iyi Türkçe röportajını bize hakaret ederken yaptı Dönüm başı 50 bin TL kazanıyor! Domates serasını yıkıp, gölevez dikti Dönüm başı 50 bin TL kazanıyor! Domates serasını yıkıp, gölevez dikti Sergen Yalçın'ın Ukraynalı sevgilisinin İsmail YK'nın klibinde oynadığı ortaya çıktı Sergen Yalçın'ın Ukraynalı sevgilisinin İsmail YK'nın klibinde oynadığı ortaya çıktı Karısını öldüren cani eş tutuklandı! Cinayeti, Müge Anlı'nın program kayıtları çözdü Karısını öldüren cani eş tutuklandı! Cinayeti, Müge Anlı'nın program kayıtları çözdü Rusya'da öğrenci, öğretmeninin boynunu kesti! Rusya'da öğrenci, öğretmeninin boynunu kesti! CHP'li Özel, Bakan Soylu'ya Sedat Peker'in ayda 10 bin dolar gönderdiği siyasetçinin kim olduğunu sordu CHP'li Özel, Bakan Soylu'ya Sedat Peker'in ayda 10 bin dolar gönderdiği siyasetçinin kim olduğunu sordu Trabzonspor, Uğurcan'ı 30 milyon euroya Inter'e verdi, boşluğu Mert Günok'la doldurdu Trabzonspor, Uğurcan'ı 30 milyon euroya Inter'e verdi, boşluğu Mert Günok'la doldurdu

Son Dakika Haberleri
15:24 Kanada'da tehlikeli olay! Asker, talim yapan arkadaşlarına içerisinde uyuşturucu madde bulunan kek verdi
15:19 Son Dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz seçim hakkında konuştu: Daha fazla aday katılsın diye seçimi iptal ettim, rahat olun ben aday değilim
15:13 Ayvalık, fırtına yüzünden savaş alanına döndü! 30 teknenin battığı bölgeden gelen görüntüler korkunç
15:11 Mustafa Cengiz'den Belhanda'ya gönderme: Hayatının en iyi Türkçe röportajını bize hakaret ederken yaptı
15:00 ABD'li generalden savaş çıkartabilecek sözler: Kuzey Kore'yi ikna etmek için askeri güç kullanmalıyız
14:45 İYİ Parti'ye Rize iyi gelmedi! Akşener'in ardından yardımcısı Ağıralioğlu da bir vatandaşla gerginlik yaşadı
14:41 Sergen Yalçın'ın Ukraynalı sevgilisinin İsmail YK'nın klibinde oynadığı ortaya çıktı
14:24 Son Dakika! Esnafa hibe desteği başvurularının 25 Mayıs'tan itibaren e-Devlet üzerinden yapılabileceği belirtildi
14:22 Karısını öldüren cani eş tutuklandı! Cinayeti, Müge Anlı'nın program kayıtları çözdü
14:13 Final Four'dan önce Almanya'dan çifte standart! Türkleri almayıp, İspanyol ve İtalyanlara giriş izni verdiler
Kanada'da tehlikeli olay! Asker, talim yapan arkadaşlarına içerisinde uyuşturucu madde bulunan kek verdi Kanada'da tehlikeli olay! Asker, talim yapan arkadaşlarına içerisinde uyuşturucu madde bulunan kek verdi         
15:25
Ayvalık, fırtına yüzünden savaş alanına döndü! 30 teknenin battığı bölgeden gelen görüntüler korkunç Ayvalık, fırtına yüzünden savaş alanına döndü! 30 teknenin battığı bölgeden gelen görüntüler korkunç         
15:13
ABD'li generalden savaş çıkartabilecek sözler: Kuzey Kore'yi ikna etmek için askeri güç kullanmalıyız ABD'li generalden savaş çıkartabilecek sözler: Kuzey Kore'yi ikna etmek için askeri güç kullanmalıyız         
15:01
İYİ Parti'ye Rize iyi gelmedi! Akşener'in ardından yardımcısı Ağıralioğlu da bir vatandaşla gerginlik yaşadı İYİ Parti'ye Rize iyi gelmedi! Akşener'in ardından yardımcısı Ağıralioğlu da bir vatandaşla gerginlik yaşadı         
14:46
Son Dakika! Esnafa hibe desteği başvurularının 25 Mayıs'tan itibaren e-Devlet üzerinden yapılabileceği belirtildi Son Dakika! Esnafa hibe desteği başvurularının 25 Mayıs'tan itibaren e-Devlet üzerinden yapılabileceği belirtildi         
14:24
45 yaşındaki sapık tarafından istismar edilen 14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı 45 yaşındaki sapık tarafından istismar edilen 14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı         
14:17
Son Dakika: Ateşkes de durdurmadı! İsrail polisi cuma namazının ardıdnan Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombalarıyla saldırdı Son Dakika: Ateşkes de durdurmadı! İsrail polisi cuma namazının ardıdnan Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombalarıyla saldırdı         
14:09
Dogecoin, Elon Musk'ın 1 dolar iması sonrası yeniden yükselişe geçti Dogecoin, Elon Musk'ın 1 dolar iması sonrası yeniden yükselişe geçti         
13:17
Metropoll 28 ilde anket yaptı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıktığı takdirde şansı en yüksek aday İBB Başkanı İmamoğlu Metropoll 28 ilde anket yaptı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıktığı takdirde şansı en yüksek aday İBB Başkanı İmamoğlu         
12:46
Fenerbahçe, Galatasaray'ın bonservis bedelini ödeyemediği Onyekuru'da mutlu sona yakın Fenerbahçe, Galatasaray'ın bonservis bedelini ödeyemediği Onyekuru'da mutlu sona yakın         
12:41
Herkes tek tek silerken İsmail Türüt, Sedat Peker'le olan karelerini silmedi Herkes tek tek silerken İsmail Türüt, Sedat Peker'le olan karelerini silmedi         
11:55
İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir'in İngilizcesi Twitter'da tartışma yarattı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir'in İngilizcesi Twitter'da tartışma yarattı         
11:47
Game of Drones: Maket uçak saldırılarının arkasında Kanada olabilir Game of Drones: Maket uçak saldırılarının arkasında Kanada olabilir         
11:01
Kız arkadaşının yanında öldürdüler! Laf atma kavgası, kanlı bitti Kız arkadaşının yanında öldürdüler! Laf atma kavgası, kanlı bitti         
09:53
"Hamas terör örgütü" olarak yansıtılan Karamollaoğlu panik yaptı: Aman aman         
09:06
Sedat Peker'in videolarını çeken kişinin oğlu Celalhan Peker olduğu ortaya çıktı Sedat Peker'in videolarını çeken kişinin oğlu Celalhan Peker olduğu ortaya çıktı         
20:28
Son Dakika! Bilim Kurulu'nun ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz Son Dakika! Bilim Kurulu'nun ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz         
19:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2021 15:30:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk tarım sektörünün gururu olan Konya Tarım Fuarı'na günler kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement