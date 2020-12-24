Türk tarımına ziraatçı yetiştiren 129 yıllık lise restore ediliyor - Son Dakika

Türk tarımına ziraatçı yetiştiren 129 yıllık lise restore ediliyor

24.12.2020 11:19

Bursa'da, 2. Abdülhamid Han tarafından 1891 yılında yaptırılan Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin tarihi binaları, aslına uygun olarak restore ediliyor.

Bursa'da, 2. Abdülhamid Han tarafından 1891 yılında yaptırılan Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin tarihi binaları, aslına uygun olarak restore ediliyor.

Tarımsal alanda modern çalışmalarda bulunulması amacıyla 1885 yılında 26 bin dönüm arazide inşasına başlanan okulun yapımı, 1891'de tamamlandı.

Bursa'nın Osmanlı topraklarına katıldıktan sonraki ilk sancak beyi olan Murat Hüdavendigar'dan adını alarak "Nazari ve Ameli Hüdavendigar Hamidiye Ziraat Mektebi" ismiyle açılan okulda, aradan geçen yaklaşık 129 yılda, Türk tarımı ve hayvancılığının geliştirilmesi için deneysel çalışmaların yanı sıra üretim faaliyetleri gerçekleştirildi.

2015'te Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ismini alan okulun restorasyonu, Bursa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle aslına uygun olarak yapılıyor.

Lisenin yerleşkesindeki çiftlikler ve tarım arazilerinde üretim faaliyeti sürüyor. Burada elde edilen ürünler, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürü Ali Altınoğlu, AA muhabirine, restorasyon çalışmalarına hızlı ve titiz bir şekilde devam ettiklerini söyledi.

Kentin köklü eğitim kurumlarından olan lisenin yerleşkesinde tarihi tescilli 3 bina bulunduğunu belirten Altınoğlu, "Bunların ikisinde çalışmalarımız devam ediyor. Üçüncü binanın restorasyonuna ise diğerleri tamamlandıktan sonra başlanacak. Çevre düzenlemeleriyle 2021 sonunda burayı eğitim öğretime açmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Altınoğlu, restorasyon çalışması sırasında geçmişteki projeleri de incelediklerini aktardı.

Restorasyon projesinde öngörülmeyen bir durum olduğunda gerekli izinlerin alınabileceğini dile getiren Altınoğlu, "Buradaki çalışma tamamen restorasyon kurallarına uygun ilerliyor. Çalışmalar, ihalede bu işle alakalı iş bitirme belgesi bulunan, bunu daha önceden yapmış firmalar tarafından yürütülüyor." bilgisini paylaştı.

Öğrencileri teknisyen unvanıyla mezun ediyorlar

Okul müdürü Ali Cihan ise lisede "Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı", "Laboratuvar", "Gıda" ile "Tarım" alanları olmak üzere 4 branşta 550 öğrenci mevcuduyla hizmet verdiklerini belirtti.

Cihan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim sürecinin devam ettiğini, henüz restorasyona alınmayan binanın da kullanımda olduğunu bildirdi.

Öğrencilerinin teknisyen unvanıyla mezun olduğunu anlatan Cihan, "Restorasyon çalışmasıyla beraber ecdat mirası olan bu güzel eser, yeniden öğrencilerimize modern haliyle, eski ve tarihi dokusuna dokunulmadan eğitim öğretimine devam edecek." dedi.

Ali Cihan, liseden mezun olanların, tarım ve hayvancılık sektöründe uzman ziraatçılar olarak Türk tarımına hizmet etmeyi sürdürdüğünü ifade etti.

Okulda, özellikle Marmara Bölgesi'nde çiftçilikle uğraşan ailelerin çocuklarının öğrenim gördüğünü aktaran Cihan, şöyle konuştu:

"Okulumuz şu anda yaklaşık 250 dönüm arazi üzerine kurulu. Öğrencilerin tarım alanında uygulama yerleri müsait. Şu anda dört sera peyzaj alanında, fidecilik konusunda Bursa'nın toprağının bereketli olması hasebiyle dört mevsim ürün aldığımız bu topraklarda yetiştirilebilecek tüm ürünler konusunda, modern tarımla beraber eğitimler veriliyor. Hayvancılık konusunda Bursa'da süt üreticiliği, inek yetiştiriciliği, damızlık hayvan yetiştiriciliği, et hayvanı konusunda da hayvan sağlığıyla ilgili öğrencilerimiz eğitimlerini alıyor. Döner sermaye işletmesi aracılığıyla okulumuz özel sektörle iş birliği yapıyor, öğrencilerimiz okulumuzdaki üretim faaliyetlerine öğretmenleriyle eşlik ediyorlar."

Cihan, kuruluşundan bu yana okulun Türk tarımına binlerce ziraatçi yetiştirdiğini sözlerine ekledi.

Türk tarımına ziraatçı yetiştiren 129 yıllık lise restore ediliyor
Türk tarımına ziraatçı yetiştiren 129 yıllık lise restore ediliyor
Türk tarımına ziraatçı yetiştiren 129 yıllık lise restore ediliyor
Türk tarımına ziraatçı yetiştiren 129 yıllık lise restore ediliyor

Restorasyon, Hamidiye, Tarım, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk tarımına ziraatçı yetiştiren 129 yıllık lise restore ediliyor - Son Dakika


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