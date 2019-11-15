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Türk tasarımcıların parçaları Designers' Corner'de

6 saat önce

Morhipo.com, modayı uygun fiyata yakalamak isteyenler için ünlü Türk tasarımcıların sınırlı stoklardaki seçkin parçaları, kısa bir süre için Morhipo.com Designers' Corner'da moda tutkunlarını bekliyor.

Türk tasarımcıların parçaları Designers' Corner'de, System.String[]

Morhipo.com, modayı uygun fiyata yakalamak isteyenler için ünlü Türk tasarımcıların sınırlı stoklardaki seçkin parçaları, kısa bir süre için Morhipo.com Designers' Corner'da moda tutkunlarını bekliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dilek Hanif'in abiye elbiseleri, Gamze Saraçoğlu'nun defile parçaları, SudiEtuz'un modern ve feminen tasarımları, Ayşe Boyner imzası taşıyan Faraway'in modanın doğal yüzünü yansıtan parçaları, Anar Jewellery'nin aksesuar tasarımlarının yanı sıra DCEY, Zeynep Okmen, Nur Karaata, Tuba Ergin, Zeynep Erdoğan tasarımları da Designers' Corner'da yer alıyor.

Designers' Corner, kasım ayı boyunca ve sonrasında en sevilen tasarımcıların özel parçalarını müşterileriyle buluşturmaya, yeni tasarımcı ve markalarla büyümeye devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Morhipo.com Genel Müdürü Şule Kuban, şunları kaydetti:

"E-ticarette modanın öncüsü olarak Türk tasarımcıların bu özel koleksiyonlarını müşterilerimizle buluşturmak bizim DNA'mıza çok uygun. Müşterilerimiz, modayı ve trendleri yakından takip eden, tasarıma değer veren, yeniliklere duyarlı bir kitle. Bir yandan da online alışverişin konforuna ve kolaylığına çok değer veriyorlar. O yüzden bu buluşmaya ev sahipliği yapmak bizim için çok önemli. Türk tasarımcıların yeni kitlelerle buluşması açısından sektöre de katkısı büyük. Designers' Corner açıldığı ilk günden beri müşterilerimizin yoğun ilgisiyle karşılandı. Hem satışlar hem de müşterilerimizden gelen olumlu yorumlar bizi motive ediyor. Designers' Corner Morhipo.com'da yeni tasarımcılar ve güzel sürprizlerle yola devam edecek."

Nur Karaata, Ayşe Boyner, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:04 Kaynak: AA
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