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TÜRK TATLISINA HAYRAN KALDILAR - Son Dakika

TÜRK TATLISINA HAYRAN KALDILAR

03.12.2021 16:38

ANTALYA'nın Manavgat ilçesine Erasmus Plus projesi kapsamında İtalya ve Romanya'dan gelen öğretmen ve öğrenciler Türk tatlılarına hayran kaldı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesine Erasmus Plus projesi kapsamında İtalya ve Romanya'dan gelen öğretmen ve öğrenciler Türk tatlılarına hayran kaldı. Hayatlarında ilk defa kabak tatlısını tadan öğrenciler, usta şeften tatlının yapılma sürecini de öğrendi.

'Tatlıların Avrupa'daki Tadı' isimli Erasmus Plus projesi kapsamında İtalya'dan okullarından 8 öğretmen ve 16 öğrenci, Manavgat Şule Muzaffer Büyük Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin konuğu oldu. Proje ortağı okulların ülkesine özgü tatlıları tanıttığı projede, konuk öğretmen ve öğrencilere Türkiye'ye has tatlılar ikram edildi. Şekerpare ve kabak tatlısının yapımı anlatıldı.

Akdeniz Üniversitesi Manavgat MATSO Turizm Fakültesi'nde düzenlen etkinlikte usta şef Hasan Fehmi Öz konuk öğrencilere kabak tatlısının yapımını uygulamalı anlattı. Kabak tatlısını tadan öğretmen ve öğrenciler hayatlarında ilk defa yedikleri tatlıya hayran kaldı.

Proje sorumlusu Şule Muzaffer Büyük Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Onur Arslan, "Projenin amacı farklı farklı ülkelerin tatlılarının incelenmesi ve iyi uygulamaların birbirine aktarılması ile alakalıdır. Ekim ayında her okuldan 4'er öğrenci 2 öğretmen İtalya'dan katılan okulu ziyaret ettiler. Orada İtalyan ve Romanya tatlıları yaptılar. Bu sefer ki hareketliliğimiz Türkiye'de. Türkiye'deki, İtalya'daki ve Romanya'daki tatlıları öğrencilerimiz birbirlerine aktardı. Her ülkenin kültürü farklı, her ülkede kullanılan malzemeler farklı. Bizim Türk mutfağımız gerçekten çok geniş bir yelpazeye sahip. Ülkemizdeki tatlılardan, baklava tanınıyor. Bize özgü kabak tatlısının yapımını öğrenip, okullarındaki eğitim sistemine entegre edecekler. Biz de Romanya ve İtalya'daki tatlıları kendi okulumuzda eğitim uygulamalarına entegre edeceğiz" diye konuştu.

TÜRK TATLISINA HAYRAN KALDILAR
TÜRK TATLISINA HAYRAN KALDILAR
TÜRK TATLISINA HAYRAN KALDILAR
TÜRK TATLISINA HAYRAN KALDILAR

Manavgat, Erasmus, İtalya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TÜRK TATLISINA HAYRAN KALDILAR - Son Dakika


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