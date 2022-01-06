Türk Teknoloji Girişimleri Las Vegas'ta dünya sahnesine çıktı - Son Dakika

ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES'te, Türk teknoloji girişimcileri için İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle (İSTKA) kurulan pavilyonda 28 startup yeni ürün ve teknolojilerini ilk kez tanıtıyor.

159 ülkeden 2.100'den fazla teknoloji şirketinin katıldığı fuarda, Türk start-up'lar dünyayı Türkiye'nin teknolojisi ile buluşturuyor. ABD'nin Las Vegas şehrinde 5-7 Ocak 2022 tarihleri arasında düzenlenen dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2022'de (Consumer Electronic Show) Türk teknoloji girişimcileri için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) desteğiyle Türkiye'nin ilk pavilyonu kuruldu.

EUREKA Park Fuar alanında kiralanan yaklaşık 150 metrekarelik İstanbul Pavilyonu'na, Türkiye'den 28 teknoloji girişimi katıldı. Türk startuplar ürün ve teknolojilerini sergileme ve müşteri görüşmeleri yapma imkanı buluyor. 159 ülkeden 2 bin 100'den fazla teknoloji şirketinin katıldığı fuarda EUREKA Park fuar alanında; dijital sağlık, akıllı şehirler, sürücüsüz araçlar, robotik, artırılmış ve sanal gerçeklik, yapay zeka, e- spor, kozmetik teknolojileri ve daha birçok tüketici ürünleri endüstrisini temsil eden teknoloji ürünleri sergileniyor. CES 2022'de sergilenen yeni nesil teknoloji ürünlerinin tamamı ilk kez bu organizasyonda tanıtılıyor. Dünyanın en büyük 500 şirketinin listelendiği Fortune Global 500 şirketinden 195'i de fuarda yer alıyor.

İSTANBUL PAVİLYONU'NDA 28 TÜRK TEKNOLOJİ GİRİŞİMİ TANITILIYORCES 2022'ye katılan startupların seçim ve değerlendirme sürecinde kuluçka-girişimcilik merkezleri ve hızlandırma programları ile iş birliği yapıldı. CES Eurekapark şartlarını taşıyan startup adayları belirlenerek adaylar arasından müşteri temini, satış, yarışma başarısı vb. azami fayda sağlayacak girişimler seçildi. İstanbul Pavilyonu'nda tanıtılan Türk teknoloji girişimleri arasında taşınabilir nefes analiz cihazından kullanıcılara robotik, veri bilimi ve yapay zeka kodlama eğitimi platformu sunan yerli girişime; sahte ürün satan firmaları ve e-ticaret sitelerini tespit etmeye yönelik girişimden oyunseverleri tek dijital VR evreninde birleştirmeyi hedefleyen yerli girişime kadar 28 startup yer alıyor.

İSTKA Genel Sekreteri Erkam Tüzgen, "İstanbul Kalkınma Ajansı olarak kurulduğumuz günden bu yana uyguladığımız projeler ve hızlandırma programları ile startuplarımızın uluslararası pazarlara açılmalarını destekliyoruz. Dünya girişimcilik ekosisteminin öncüleri ve tüm dünyadan teknoloji girişimcilerinin bir araya geldiği bu fuara katılımla da teknoloji girişimcilerimizi uluslararası pazarlarla buluşturmayı hedefledik. Dünyanın en etkili startup etkinliği olan CES 2022'de teknoloji girişimcilerimiz bu yıl ilk kez Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda hazırlıklarını yaptığımız Türkiye'ye özel İstanbul Pavilyonu'nda, ülkemizde ürettikleri ürünleri tüm dünyaya tanıtma imkanı buluyor. İSTKA olarak teknoloji girişimlerimizin küresel marka olma yolunda ilerlemelerini, yeni ortaklıklar kurmaları ve yatırımlar almalarını, girişimcilik ekosistemimizden yeni başarı hikayeleri çıkmasını hedefliyoruz. Aynı zamanda İstanbul'u yenilik ve teknoloji tabanlı yerli ve yabancı girişimler ile yatırımcılar için uluslararası bir çekim merkezi haline getirmeyi amaçlıyoruz."

CES'te İstanbul Pavilyonu'nda Tanıtılan Türk StartuplarVrables LabTEXINSIGHTTeleporter VRLIVAD TechnologiesTrexo InnovationCounterfakeEyedius TeknolojiVSight - HangaarLabDoctorlaRePG Enerji Sistemleri San. ve Tic. A.ŞVenueXSyntonymRavinspect TeknolojiActinfly A.Ş.Octo NetworksYeni Doku Sağlık Avokadio PulpoARAxell Studio Yazılım A.Ş.BüyütechAcrome Robotik Mekatronik Sis. San. ve Tic. A.Ş.ArchmirMacroRec Sinema Teknolojileri Ltd. Şti.WalkOVRBatron Enerji A. Ş.The Atlas SpaceSmartOpt Bilişim Teknolojileri A.Ş.

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