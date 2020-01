Türk tekstil firmaları ABD'de görücüye çıktı - Son Dakika

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birliği (İTHİB) tarafından ABD'de bu yıl ilk kez düzenlenen "I Of The World" tekstil fuarı, dünyanın önde gelen moda merkezlerinden New York'ta açıldı.

Manhattan'daki InterContinental Barclay New York'ta, İTHİB'in 2020 yılı "sürdürülebilirlik" teması stratejisinde kurgulanan fuarda, Türkiye'den gelen seçkin 32 tekstil firması ABD pazarında görücüye çıktı.

Fuara katılan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, ABD'nin tekstil alanında çok önemli ve büyük bir pazar olduğunu vurguladı.

"ABD pazarını en iyi şekilde değerlendirmemiz lazım"

ABD'nin tekstil ve konfeksiyon sektöründe toplam ithalatının 100 milyar doların üzerinde olduğuna dikkati çeken Turagay, Türkiye'nin ABD pazarında toplam payının ise sadece 1 milyar dolar olduğunu ve bu rakamın Türkiye'nin gerçek potansiyelini yansıtmadığını anlattı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay, şu bilgileri paylaştı:

"ABD'nin tekstilde toplam ithalatı 30 milyar dolar civarında. Bizim ABD'ye yaptığımız ihracat miktarı ise 600-650 milyon dolar, yani Türkiye'nin ABD toplam tekstil ithalatından aldığı pay yüzde 2,2 civarında. Tekstile konfeksiyonu da dahil ettiğimiz zaman ABD'nin toplam ithalatı 100 milyarın üzerine çıkıyor. Bugün Türkiye'nin tekstil ve konfeksiyon ihracatı toplam 29,5 milyar dolar seviyesinde, ancak Türkiye 100 milyar dolarlık ABD pazarına sadece 1 milyarlık mal satmış oluyor. Bu bizim potansiyelimizi kesinlikle yansıtmıyor, ABD pazarını en iyi şekilde değerlendirmemiz lazım."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son ABD ziyaretinden sonra iki ülke arasında hedeflenen ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması çerçevesinde çalışmaların devam ettiğini belirten Turagay, tekstil ve konfeksiyon sektöründeki artışın da bu alanlardan biri olduğunu kaydetti.

Rıza Tuna Turagay, "Bu açıdan 'I Of The World' fuarı bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek için çok önemli bir adım. B2B yöntemi ile şirketleri bir araya getirmeyi hedefleyen bu sektörel fuar örneğini diğer sektörel alanlara da yansıtmayı planlıyoruz." diye konuştu.

"ABD'nin de 6'ncı veya 7'nci büyük tedarikçisi olabiliriz"

İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz de "I Of The World" fuarının ABD ile Türkiye arasında hedeflenen 100 milyar dolar dış ticaret hedefine en somut katkılardan birini sağlayacağını söyledi.

Öksüz, "Türkiye tekstil sektörü olarak dünyanın 6'ncı ve ABD'nin 10'uncu büyük tedarikçisiyiz. Hedefimiz çok daha yukarılara çıkmak, en azından ABD'nin de 6'ncı veya 7'nci büyük tedarikçisi olabiliriz." şeklinde konuştu.

ABD'de Türk tekstil ihracatçılarının karşılaştığı en büyük sorunun yüksek vergi oranları olduğuna dikkati çeken Ahmet Öksüz, şunları kaydetti:

"ABD, tekstilde ortalama yüzde 15 gümrük vergisi uyguluyor. Bu, rekabet gücümüzü düşüren ciddi bir oran. ABD'nin Ürdün ve Mısır gibi ülkelerle serbest ticaret anlaşması var. Bu nedenle benzeri ürünlerde rekabet gücümüz zorlaşıyor. ABD ve Türkiye arasında hedeflenen 100 milyar dolar ticaret hacmi çerçevesinde hedeflerimizi gerçekleştirmek ancak vergilerin kaldırılmasıyla mümkün olur."

Öksüz, Türk tekstil firmalarından gelen yoğun talep üzerine bu fuarı gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "ABD çok büyük bir pazar, buraya ihracatı çok daha fazla arttırmak zorundayız. O nedenle bu tip organizasyonları daha sık yapmalıyız. Amacımız bu fuarları yaz-kış moda sezonuna bağlı olarak her 6 ayda bir devam ettirmek. NY tekstil ticaretinin önemli bir merkezi, burada birkaç sezon devam edip ileride batı yakası gibi ABD'nin değişik bölgelerinde de yapabiliriz." değerlendirmesini yaptı.

İhracatçı birlikleri arasında organize edilen tek sektörel ihraç ürünleri fuarı olan "I Of The World", yarın sona erecek.