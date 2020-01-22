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Türk tekstil firmaları ABD'de görücüye çıktı
16 dakika önce
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birliği (İTHİB) tarafından organize edilen ABD'deki ilk tekstil fuarına 32 Türk firması katıldı.
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birliği (İTHİB) tarafından organize edilen ABD'deki ilk tekstil fuarına 32 Türk firması katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 08:07
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