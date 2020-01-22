Türk tekstil firmaları ABD'de görücüye çıktı - Son Dakika
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Türk tekstil firmaları ABD'de görücüye çıktı

16 dakika önce

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birliği (İTHİB) tarafından organize edilen ABD'deki ilk tekstil fuarına 32 Türk firması katıldı.

Türk tekstil firmaları ABD'de görücüye çıktı, System.String[]

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birliği (İTHİB) tarafından organize edilen ABD'deki ilk tekstil fuarına 32 Türk firması katıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 08:07 
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