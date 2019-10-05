Son Dakika Haberleri: Türk tekstil firmaları ABD'de ürünlerini tanıttı
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Türk tekstil firmaları ABD'de ürünlerini tanıttı

1 saat önce

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), tekstil sektöründe dünyanın en büyük pazarı olan ABD'de dünyanın dört bir yanından sektör profesyonellerinin yer aldığı "LA Textile Show"a milli katılım sağladı.

Türk tekstil firmaları ABD'de ürünlerini tanıttı, System.String[]

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), tekstil sektöründe dünyanın en büyük pazarı olan ABD'de dünyanın dört bir yanından sektör profesyonellerinin yer aldığı "LA Textile Show"a milli katılım sağladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 02:16 
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