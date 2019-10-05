Türk tekstil firmaları ABD'de ürünlerini tanıttı
1 saat önce
Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), tekstil sektöründe dünyanın en büyük pazarı olan ABD'de dünyanın dört bir yanından sektör profesyonellerinin yer aldığı "LA Textile Show"a milli katılım sağladı.
Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), tekstil sektöründe dünyanın en büyük pazarı olan ABD'de dünyanın dört bir yanından sektör profesyonellerinin yer aldığı "LA Textile Show"a milli katılım sağladı.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 02:16
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