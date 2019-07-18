Türk tekstil firmaları Amerika’da gövde gösterisi yaptı
1 saat önce
Küresel tekstil ve moda üreticilerinin buluştuğu Première Vision New York fuarına Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) 11. kez milli katılım organizasyonu düzenledi.
Küresel tekstil ve moda üreticilerinin buluştuğu Première Vision New York
fuarına Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) 11. kez milli katılım organizasyonu düzenledi. 16-17 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen fuara 26 Türk tekstil firması katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 08:12
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