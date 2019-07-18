Son Dakika Haberleri: Türk tekstil firmaları Amerika’da gövde gösterisi yaptı
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Türk tekstil firmaları Amerika’da gövde gösterisi yaptı

1 saat önce

Küresel tekstil ve moda üreticilerinin buluştuğu Première Vision New York fuarına Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) 11. kez milli katılım organizasyonu düzenledi.

Türk tekstil firmaları Amerika’da gövde gösterisi yaptı, System.String[]
Küresel tekstil ve moda üreticilerinin buluştuğu Première Vision New York fuarına Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) 11. kez milli katılım organizasyonu düzenledi. 16-17 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen fuara 26 Türk tekstil firması katıldı.
New York, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 08:12 
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