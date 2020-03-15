Türk tekstil firması Mısır'da üretip Amerika'ya satıyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Türk tekstil firması Mısır'da üretip Amerika'ya satıyor - Son Dakika Ekonomi

Türk tekstil firması Mısır'da üretip Amerika'ya satıyor

6 saat önce

Merkezi Bursa'da bulunan Yeşim Tekstil firmasınca Mısır'da kurulan fabrikadan Amerika pazarına, Moldova'daki tesisten de Rusya pazarına hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı yapılıyor.

Türk tekstil firması Mısır'da üretip Amerika'ya satıyor, System.String[]

Merkezi Bursa'da bulunan Yeşim Tekstil firmasınca Mısır'da kurulan fabrikadan Amerika pazarına, Moldova'daki tesisten de Rusya pazarına hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı yapılıyor.

Firmanın Üst Yöneticisi (CEO) Şenol Şankaya, AA muhabirine, 2019'un hem sektör hem de Yeşim Grubu olarak güzel ve beklentilerin karşılandığı olumlu bir yıl olduğunu söyledi.

Sektörün beklediği ihracatı gerçekleştirdiğini vurgulayan Şankaya, Yeşim Tekstil olarak 2019'u sektörün üzerinde tamamladıklarını ifade etti.

Yeşim Grubu olarak geçen yıl yurt içinde 1000 kişilik istihdam gerçekleştirdiklerini hatırlatan Şankaya, istihdam artışının geçen yıl ki ihracatlarına olumlu yansıdığını belirterek, "Yeşim Tekstil olarak 2019'da ihracat artışımız yüzde 15 civarındaydı." dedi.

Firmanın yurt dışındaki yatırımları

Şankaya, Türkiye'de büyüdükleri gibi yurt dışında da büyümeyi sürdürdüklerini anlattı.

Yeşim Tekstil'in Moldova ve Mısır'da büyümelerinin devam ettiğine dikkati çeken Şankaya, şöyle konuştu:

"Mısır stratejik bir yatırım. Amerika pazarı çok büyük bir pazar. Mısır'ın da Amerika ile yapmış olduğu serbest ticaret anlaşması çok önemli bir anlaşma ve orada gümrüksüz mal satma fırsatınız var. Amerika pazarını Mısır'dan, Avrupa pazarını da Türkiye'den elimizde tutuyoruz. Moldova'dan da Rusya pazarına yönelik üretim yapıyoruz. Neticede Uzak Doğu devleriyle rekabet edebilmenin tek yolu çok uluslu üretim merkezleri. Bu pazarları elinizin içine almanız lazım. Eğer Amerika, Avrupa ve Rusya'yı elinizin içine almışsanız markalar otomatik olarak sizlerle stratejik ortaklığa giriyor ve uzun vadeli büyüme planları yapıyor.

Bizim şu anda yurt içinde ve dışındaki büyüme planlarımız, müşterilerimizin büyüme hedefleri paralelinde konumlandırılıyor. Yeşim Grubu olarak 2019 yılında Mısır'ın tekstil ve hazır giyiminde en çok ihracat yapan firması olduk. Bu da çok önemli bir konu. Bir Türk firması olarak Mısır'dan ihracatta birinci olan firmayız. İnşallah bunu devam ettireceğiz. Türkiye'de de yatırımlarımızı daha da artıracağız. Büyümeyi hedefliyoruz."

Amerika Birleşik Devletleri, Yeşim Tekstil, Moldova, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 11:32 Kaynak: AA
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