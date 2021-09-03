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Türk tekstil sektöründen 8,2 milyar dolarlık ihracat - Son Dakika

Türk tekstil sektöründen 8,2 milyar dolarlık ihracat

03.09.2021 15:52
Türk tekstil sektöründen 8,2 milyar dolarlık ihracat, System.String[]

ağustos döneminde 8,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi.

ağustos döneminde 8,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği'nden (İTHİB) yapılan açıklamaya göre, Türk tekstil sektörü ihracatta yukarı doğru ivmesini sürdürmeye devam ediyor.

Sektör, yılı sekiz aylık döneminde 8,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Sektör, geçen ay, 2020 yılının aynı ayına kıyasla yüzde 36 artışla 1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek tüm zamanların en yüksek ağustos ayı ihracat rakamına ulaştı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, "Sektör olarak her ay yeni rekorlar kırmaya devam ediyoruz. Yıl sonunda Cumhuriyet tarihi rekoru kırarak 12 milyar dolarlık ihracat hedefimize ulaşacağımızı öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

Öksüz sektörün ihracat rakamlarına ilişkin olarak şunları kaydetti:

"Bu yıl tekstil sektörümüz salgının etkilerinden pozitif ayrışarak neredeyse her ay yeni bir ihracat rekoru kırıyor. Yılın 8 ayında ihracat pazarlarımızın yüzde 83'ünde ihracatımız arttı. Yaklaşık 190 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Ocak–Ağustos döneminde en fazla tekstil ihracatı gösterdiğimiz ülkeler sırasıyla yüzde 56 artışla İtalya, yüzde 20 artışla Almanya ve yüzde 51 artışla ABD oldu. Sektör olarak son 12 ayda 11,8 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirdik. Yıl sonunda Cumhuriyet tarihi rekoru kırarak 12 milyar dolarlık ihracat hedefimize ulaşacağımızı öngörüyoruz. Hazır giyim sektörüyle birlikte yıl sonunda 18,6 milyar dolar dış ticaret fazlası vermeyi hedefliyoruz."

"ABD'ye ihracatımızın 1 milyar dolara ulaşmasını öngörüyoruz"

İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Öksüz, Türkiye'nin 2020 yılında dünya tekstil ihracatında bir basamak yukarı çıkarak 5'inci sıraya yükseldiğini anımsattı.

Avrupa Birliği'nin (AB) en büyük 2'nci tekstil tedarikçisi olduklarını belirten Öksüz, "AB ülkelerindeki pazar payımız artmaya devam ediyor. AB'nin ithalatından Türk tekstil sektörü olarak yüzde 17,5 seviyelerinde pay alıyoruz. AB'nin yanında başta Amerika ülkeleri, diğer Avrupa ülkeleri ve Eski Doğu Bloku ülkeleri olmak üzere tüm ülke gruplarında yüzde 60'lara varan önemli artışlar yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Öksüz, en önemli hedef pazarlarının başında gelen, 43 milyar dolarlık ithalatıyla dünyanın en büyük tekstil ithalatçısı konumundaki ABD'nin ihracatta odak noktasında yer aldığını bildirdi.

İTHİB olarak 2020 yılı başında Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin destekleriyle gerçekleştirdikleri, İhracatçı Birlikleri arasındaki tek sektörel ihraç ürünleri fuarı konumundaki 'I Of The World New York' fuarının, sektörün ABD'de sürdürülebilir ihracat hedefleri açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Öksüz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gerçekleştirdiğimiz fuar ve tanıtım faaliyetlerinin de destekleriyle yaşanan küresel salgına rağmen ABD'ye 2020 yılı ihracatımız yüzde 8 oranında artarak 628 milyon dolar değerinde gerçekleşti ve tüm zamanların en yüksek ihracat verisine ulaştı. 2020 yılında Türkiye, ABD'nin tekstil ithalatında bir basamak atlayarak 8. sıraya yükseldi. 2021 yılının ilk 8 ayında ise ABD'ye tekstil sektörü ihracatımız yüzde 51 oranında artarak 547 milyon dolara ulaştı. 2021 yılının ilk 9 ayında ABD'ye yıllık ihracatımızı aşmayı hedefliyoruz. Bu başarıyı sürdürülebilir kılabilmek amacıyla ABD'de organizasyonunu yürüttüğümüz 'I Of The World New York' fuarımızın ikincisini gerçekleştireceğiz. Gerçekleştirdiğimiz tüm bu çalışmalar neticesinde ABD'ye 2021 yılı ihracatımızın 1 milyar dolara ulaşmasını öngörüyoruz."

Avrupa Birliği, Türkiye, İhracat, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türk tekstil sektöründen 8,2 milyar dolarlık ihracat - Son Dakika Ekonomi


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