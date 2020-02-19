Türk tekstil sektörüne koronavirüs dopingi - Son Dakika
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Türk tekstil sektörüne koronavirüs dopingi

13 dakika önce

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Şişman, Çin'de ortaya çıkan koronavirüsünden dolayı sektörde ciddi bir karışıklık yaşandığını söyledi.

Türk tekstil sektörüne koronavirüs dopingi, System.String[]

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Şişman, Çin'de ortaya çıkan koronavirüsünden dolayı sektörde ciddi bir karışıklık yaşandığını söyledi. Şişman, Türkiye'nin farklı ülkelerden talepler almaya başladığına işaret etti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Ahmet Şişman, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:21 
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