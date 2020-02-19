Türk tekstil sektörüne koronavirüs dopingi

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Şişman, Çin'de ortaya çıkan koronavirüsünden dolayı sektörde ciddi bir karışıklık yaşandığını söyledi. Şişman, Türkiye'nin farklı ülkelerden talepler almaya başladığına işaret etti.