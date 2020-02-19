Son Dakika › Ekonomi › Türk tekstil sektörüne koronavirüs dopingi - Son Dakika Ekonomi
Türk tekstil sektörüne koronavirüs dopingi
13 dakika önce
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Şişman, Çin'de ortaya çıkan koronavirüsünden dolayı sektörde ciddi bir karışıklık yaşandığını söyledi.
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Şişman, Çin'de ortaya çıkan koronavirüsünden dolayı sektörde ciddi bir karışıklık yaşandığını söyledi. Şişman, Türkiye'nin farklı ülkelerden talepler almaya başladığına işaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:21
Son Dakika Avcılar'da trans bireyin evini sopayla basan 3 kişiye 10'ar yıl 8'er ay hapis cezası verildi Beşiktaş, 17 yaşındaki Andona Jacob'u İstanbul'a getirerek antrenmana çıkardı Kedinin fare ile oyunu kahkahaya boğdu Konut metrekare fiyatları 2019'da tarihi zirvesini gördü