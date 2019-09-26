Son Dakika Haberleri: Türk tekstil ürünleri Nijerya'da tanıtıldı
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Türk tekstil ürünleri Nijerya'da tanıtıldı

1 saat önce

Türk firmaları, Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın ticaret başkenti olarak kabul edilen Lagos'ta bu sene yedincisi düzenlenen Moda Fuarı'nda tekstil ve kozmetik ürünlerini tanıttı.

Türk tekstil ürünleri Nijerya'da tanıtıldı, System.String[]

Türk firmaları, Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın ticaret başkenti olarak kabul edilen Lagos'ta bu sene yedincisi düzenlenen Moda Fuarı'nda tekstil ve kozmetik ürünlerini tanıttı.

Fuar organizatörlerinden Meridyen Fuarcılık Proje Direktörü Emre Akçok, AA muhabirine, 7. Moda Fuarı'na bu yıl Türkiye'den 13 firmanın katılım gösterdiğini söyledi.

Nijerya'nın 200 milyona yaklaşan nüfusu nedeniyle büyük bir pazar olduğunu vurgulayarak fuarın önemine değinen Akçok, "Bu fuarın amacı, Nijerya pazarında faaliyet gösteren yerel ithalatçılar ile katılımcıları bir araya getirmek." şeklinde konuştu.

Akçok, "Bu yıl düzenlediğimiz fuarla, Afrika'nın en önemli ekonomilerinden birisi olan Nijerya'ya Türk firmalarımızın daha çok ihracat yapabilmelerini hedeflemekteyiz." ifadelerini kullandı.

Nijerya'da daha önce de fuar düzenleyerek Türk ürünlerini tanıttıklarını hatırlatan Akçok, ilerleyen süreçte moda, kozmetik, yapı ve inşaat sektörlerinde fuarlar gerçekleştirerek Türk firmalarının katılımını artırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

"Nijerya bu bölgedeki en önemli pazar"

Funny Baby Dış Ticaret Müdürü Hakan Uzuner ise iki farklı markalarıyla fuara katıldıklarını ve ana amaçlarının Afrika'nın en fazla nüfuzuna sahip Nijerya'da yeni bayilikler açmak olduğunu belirtti.

Uzuner, "Nijerya konumu ve nüfusu itibariyle bu bölgedeki en önemli pazar konumunda. Bu fuarla hem ürün kategorimizin Nijerya için uygunluğunu kontrol etmek hem de yeni müşteriler edinmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

7. Lagos Moda Fuarı 25 ve 27 Eylül tarihleri arasında düzenleniyor.

Tekstil ürünlerinin yanı sıra kozmetik ürünlerinin de tanıtıldığı fuara 10 ülkeden 60 firma katılıyor.

Nijerya, Afrika, Moda, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:44 Kaynak: AA
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