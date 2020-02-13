Türk tekstil ürünleri Paris'te tanıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Türk tekstil ürünleri Paris'te tanıtıldı - Son Dakika Ekonomi

Türk tekstil ürünleri Paris'te tanıtıldı

6 saat önce

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) üyeleri, Fransa'nın başkenti Paris'te eş zamanlı gerçekleştirilen "Premiere Vision Paris" ve "Texworld Paris" fuarlarına katıldı.

Türk tekstil ürünleri Paris'te tanıtıldı, System.String[]

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) üyeleri, Fransa'nın başkenti Paris'te eş zamanlı gerçekleştirilen "Premiere Vision Paris" ve "Texworld Paris" fuarlarına katıldı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 ilkbahar-yaz trendlerinin belirlendiği, deriden kumaşa, aksesuardan hazır giyime birçok ürün ve ürün grubunun sergilendiği fuarlarda Türkiye'den 290 firma yer aldı.

UTİB'in standında, Türk kumaş sektörünü dünyaya tanıtmak, sektörün imajını geliştirerek yurt dışında markalaşmasına öncülük etmek, mevcut pazarlardaki payını artırmak, hedef ülkelerle ihracatı geliştirmek amacıyla hazırlanan "Turkish Fashion Fabrics (TFF) Magazine" dergisi dağıtıldı.

Türkiye'nin giyimlik kumaş sektöründen firmalarına, Türk tasarımcılardan tasarımlarına kadar birçok konuya değinen, Türk tekstil sektörünü tanıtan TFF Magazine, başta Fransız yatırımcılar olmak üzere dünyanın dört bir yanından fuara katılan sektör profesyonellerine sunuldu.

"Fransa, Türk tekstil sektörü için büyük bir pazar"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Türk tekstil sektörünün her geçen gün daha da güçlendiğini belirtti.

Sektörün Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve ileri teknoloji konularında büyük ivme yakaladığını bildiren Engin, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin '2023 İhracat Stratejisi' kapsamındaki hedef ülkeler arasında Fransa da yer alıyor. Türkiye'nin tekstil ihracat pazarları arasında Fransa, 2019 yıl sonu itibarıyla 121 milyon dolar ihracatla 19'uncu sırada. Fransa aynı zamanda 2018 yıl sonu itibarıyla dünya tekstil ithalatçı ülkeleri arasında da toplam 4,3 milyar dolar ithalatla 14'üncü sırada yer alıyor. En çok İtalya, Almanya ve Çin'den ithalat yapan Fransa, önemli bir ithalatçı olduğu için Türk tekstil sektörü için de oldukça büyük bir pazar oluşturuyor. Türkiye'nin 2018 yıl sonu itibarıyla Fransa'daki pazar payı ise yüzde 3. Ülkemizden Fransa'ya en çok pamuk ipliği, pamuklu mensucat, sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler ve diğer örme mensucat ürün grupları ihraç ediliyor."

Fransa, Paris, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: Türk askeri İdlib'de kendini savunma hakkına sahip
CHP'de CNN Türk boykotunu delen Ümit Kocasakal ve İrem Çiçek disipline sevk edildi İBB, Kanal İstanbul'a karşı harekete geçti: Avukatlar durdurmak için başvurdu İBB, "235 milyonluk antrikotlu yemek" iddiasına yanıt verdi

Son Dakika Haberleri
18:55 Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor
17:41 İhanetle başa çıkmak mümkün mü? Pamela Anderson'dan öneri geldi
16:46 Sophie Turner hamile mi?
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 19:04:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk tekstil ürünleri Paris'te tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]