Türk tekstil ürünlerine dünyanın kapısı ABD’den açıldı
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Türk tekstil sektörü, dünyanın en büyük pazarı olan ABD'nin Los Angeles kentinde 2-4 Ekim tarihleri arasında düzenlenen LA Textile Show'a katıldı.
Türk tekstil sektörü, dünyanın en büyük pazarı olan ABD'nin Los Angeles kentinde 2-4 Ekim tarihleri arasında düzenlenen LA Textile Show'a katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:56
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