Son Dakika Haberleri: Türk tekstil ürünlerine dünyanın kapısı ABD’den açıldı
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Türk tekstil ürünlerine dünyanın kapısı ABD’den açıldı

59 dakika önce

Türk tekstil sektörü, dünyanın en büyük pazarı olan ABD'nin Los Angeles kentinde 2-4 Ekim tarihleri arasında düzenlenen LA Textile Show'a katıldı.

Türk tekstil ürünlerine dünyanın kapısı ABD’den açıldı, System.String[]

Türk tekstil sektörü, dünyanın en büyük pazarı olan ABD'nin Los Angeles kentinde 2-4 Ekim tarihleri arasında düzenlenen LA Textile Show'a katıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Los Angeles, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:56 
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