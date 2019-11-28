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Türk tekstilciler Meksika'da ikili görüşmeler yaptı

6 saat önce

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğince (UTİB) Meksika'ya düzenlenen sektörel ticaret heyeti etkinliğine katılan tekstilciler, söz konusu pazarda ihracat payını artırmak için ikili görüşmelerde bulundu.

Türk tekstilciler Meksika'da ikili görüşmeler yaptı, System.String[]

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğince (UTİB) Meksika'ya düzenlenen sektörel ticaret heyeti etkinliğine katılan tekstilciler, söz konusu pazarda ihracat payını artırmak için ikili görüşmelerde bulundu.


Uludağ İhracatçı Birliklerinden (UİB) yapılan açıklamaya göre, Türk tekstilinin dünya pazarındaki payını artırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren UTİB, Amerika kıtasının önemli ekonomilerinden Meksika'ya tekstil sektörel ticaret heyeti etkinliği düzenledi.


UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin'in başkanlık ettiği heyette, Türkiye'nin önde gelen 25 tekstil firmasından yetkililer yer aldı.


Türkiye'nin gerek Kuzey Amerika'ya ihracatını gerekse ülkeler arasında karşılıklı tekstil ticaretini artırmak amacıyla oluşturulan heyete katılanlar, Meksika'nın üst düzey yöneticileri, tekstil ithalatçı, toptancı firmaları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi.


Firma yöneticileri ikili iş görüşmelerinde perdelik kumaştan döşemelik kumaşa, havludan nevresime, mikro iplikten anti mikrobiyal ipliğe kadar birçok ürün ve ürün grubunu Kuzey Amerikalı muhataplarına tanıtma imkanı buldu. Türk tekstil sektörünün tasarım, üretim ve tedarik zinciri alanındaki gücü hakkında Meksikalı yetkililere bilgi veren Türk tekstilciler, ileriye dönük ortak çalışma konusuna atılacak adımlarla ilgili görüşlerini de paylaştı.


Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Pınar Taşdelen Engin, Meksika'nın 125 milyonluk nüfusu ile kıtanın en kalabalık ülkelerden biri olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:


"Meksika, Türkiye için önemli bir pazar potansiyeli oluşturuyor. Türkiye'nin, Meksika'ya 39,7 milyon dolar tekstil, 16,6 milyon dolar hazır giyim ve konfeksiyon, 4,2 milyon dolar ev tekstili, 19 milyon dolar giyimlik kumaş ve 8 milyon dolarlık teknik tekstil olmak üzere toplam 83,5 milyon dolar sektör ihracatı bulunuyor. Düzenlediğimiz ticaret heyetinin iki ülke arasındaki ticari ilişkileri artıracağına yönelik olumlu adımlar atıldı. Türk tekstil firmaları için Meksika'da yapılacak çok iş var."

Türkiye, Meksika, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 12:42 Kaynak: AA
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