Son Dakika Haberleri: Türk tekstili ABD'deki spor fuarında tanıtıldı
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Türk tekstili ABD'deki spor fuarında tanıtıldı

1 saat önce

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), tekstilde dünyanın en büyük ihracatçı ülkelerinden olan Türkiye'nin sektördeki başarısını ve geldiği noktayı ABD'de düzenlenen Premiere Vision (PV) Spor Fuarı'nda tanıttı.

Türk tekstili ABD'deki spor fuarında tanıtıldı, System.String[]
Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), tekstilde dünyanın en büyük ihracatçı ülkelerinden olan Türkiye'nin sektördeki başarısını ve geldiği noktayı ABD'de düzenlenen Premiere Vision (PV) Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Fuarı'nda tanıttı.
Uludağ İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 53'üncüsü organize edilen PV Spor Fuarı, ABD'nin Oregon eyaletinde 14-15 Ağustos'ta Northest Materials Fuarı ile eş zamanlı gerçekleştirildi.
UTİB, Türk kumaş sektörünün imajını geliştirerek yurt dışında markalaşmasına öncülük etmek, mevcut pazarlardaki payını artırmak ve hedef ülkelerle ihracatı geliştirmek amacıyla rakiplerin pazarlama stratejileri konusunda araştırma yapmak, Türkiye'nin kumaş sektöründeki iddiasını ortaya koymak ve fuara katılan Türk firmalarını temsil etmek üzere Premiere Vision Spor Fuarı'nda 9 metrekarelik alanda tanıtım faaliyetinde bulundu.
Türk tekstilinin ihracattaki güçlü kuruluşlarından UTİB, spor giyim pazarında 2011 yılından bu yana dünyada birinci sırada yer alan ve pazar satışlarının yüzde 37'sini elinde bulunduran ABD pazarında Türk tekstilinin kalitesini fuarda yer alan info stant ile tanıttı. Uluslararası profesyonellere ve alım heyetlerine, örme kumaştan teknik tekstile geniş yelpazedeki ürünleriyle 200 civarında ülke ve bölgeye ihracat yapan Türk tekstilinin spor üretime yönelik kumaş, aksesuar ve giysi üretimi hakkında bilgiler verildi.
Türkiye'den üç firma da katılarak yeni ürünlerini sergilediği fuarın gerçekleştirildiği bölgede uluslararası spor markalarının genel merkezlerinin bulunması, fuarın konumu ve hedef ziyaretçiye ulaşması bakımından firmalara büyük avantaj sağladı.
Birlik ayrıca, Ar-Ge, inovasyon ve tasarım odaklı yaklaşımıyla ürün kalitesini tüm dünyaya kabul ettiren Türk tekstil ürünlerinin ihracat pazarlarındaki gücünü artırmak amacıyla gelecek yıllarda PV Spor Fuarı'na milli katılım düzenlemeyi planlıyor.
Türkiye dünyadaki 7'nci büyük tekstil ihracatçısı
Türkiye, dünya pazarından aldığı yüzde 3,5 pay ile Çin, ABD ve Almanya gibi ülkelerin başı çektiği dünya sıralamasında 7'nci büyük tekstil ihracatçısı konumunda bulunuyor. Yılda 8,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Türk tekstil sektörü, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri pazarında ise Çin'in ardından ikinci büyük tedarikçi ülke olma özelliğini koruyor. Türk tekstil sektörünün toplam ihracatından 1,3 milyar dolar pay alan UTİB, başarısını her geçen yıl artırıyor.
Spor tekstilleri yağmur, kar, soğuk, sıcak ve yüksek gerilimlere karşı bariyer görevi görürken, tüketicinin konfor, görünüm ve kolay hareket edebilme gibi ihtiyaçlarını da karşılıyor. Bu performans özellikleri Türkiye'de elyaf ve polimer bilimlerindeki gelişmeler, sofistike elyaf, iplik ve kumaş üretim teknikleri, bitim işlemleri ve kaplama laminasyon yöntemlerindeki ilerlemeler sayesinde Türk üreticiler tarafından rahatlıkla üretilebiliyor.
Avrupa Birliği, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:05 Kaynak: AA
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