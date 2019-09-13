Son Dakika Haberleri: Türk tekstili Moskova'da beğeni topladı
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Türk tekstili Moskova'da beğeni topladı

1 saat önce

Türk tekstil ürünleri Moskova'da düzenlenen tekstil ve aksesuar fuarında sergilendi.

Türk tekstili Moskova'da beğeni topladı, System.String[]

Türk tekstil ürünleri Moskova'da düzenlenen tekstil ve aksesuar fuarında sergilendi.


Geçtiğimiz hafta sonu Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşen tekstil ve aksesuar fuarında Türk tekstil ürünleri de yer aldı. Yaklaşık 22 bin ziyaretçinin katıldığı bin 300 koleksiyonun sergilendiği fuarda aksesuar, ayakkabı ve plaj ürünleri de sergilendi. Fuara katılan Türk tekstil firması Granz Tekstil, 2020 yazlık mayo, şort ve bikini koleksiyonunu katılımcıların beğenisine sundu. Konu ile alakalı görüş veren firmanın yönetim kurulu başkanı Hüseyin Yolcu, fuarın oldukça verimli geçtiğini belirterek, 200 bin parçaya yakın sipariş aldıklarını açıkladı.


Yolcu açıklamasında firma olarak Avrupa ülkelerinde markalaşmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Önümüzdeki 5 yıl içerisinde yurt içinde mağazalaşma sürecimiz bittikten sonra bir çok Avrupa ülkesinde kendi mağazalarımızı açma hedefimiz var. Özellikle Hollanda ve Fransa'da ilk mağazalarımızı açacağız. Sonrasında diğer Avrupa ülkeleri hedefimiz. Moskova'da Türkiye için iyi bir Pazar buraya da yatırım yapma hedeflerimiz mevcut. Önümüzdeki sezon yine bu fuara katılıp en az 400 bin parça ürün siparişi almayı planlıyoruz" diyerek sözlerine son verdi. - İSTANBUL

Moskova, Avrupa, Rusya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 05:17 Kaynak: İHA
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