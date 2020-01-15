Türk tekstili New York'a çıkarma yapıyor - Son Dakika
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Türk tekstili New York'a çıkarma yapıyor

6 saat önce

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, birlik tarafından New York'ta bu yıl ilk kez düzenlenecek olan "I Of The World" fuarının ABD ile Türkiye arasında hedeflenen 100 milyar dolar dış ticaret hedefine en somut katkılardan birini...

Türk tekstili New York'a çıkarma yapıyor, System.String[]

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, birlik tarafından New York'ta bu yıl ilk kez düzenlenecek olan "I Of The World" fuarının ABD ile Türkiye arasında hedeflenen 100 milyar dolar dış ticaret hedefine en somut katkılardan birini sağlayacağını bildirdi.

İTHİB'den yapılan açıklamaya göre, birliğin organizatörlüğünde ihracatçı birlikleri arasında organize edilen tek sektörel ihraç ürünleri fuarı olan "I Of The World", 21-22 Ocak'ta Inter Continental Barcklay New York'ta Türk firmalarını ilk kez bir araya getirecek.

Dünyanın önde gelen moda merkezlerinden New York'ta bu yıl ilk kez İTHİB tarafından düzenlenecek olan I Of The World Fuarı ile, öne çıkan Türk tekstil firmaları Amerika'da görücüye çıkıyor.

New York'ta Türkiye'nin önde gelen 32 Türk kumaş firması ile gerçekleştirilecek fuar, İTHİB'in 2020 yılı "sürdürülebilirlik" teması stratejisinde kurgulanıyor. Küresel alım gruplarının yer alacağı fuara, New York dışından firmalar da davet edildi.


"Türkiye dünyanın 6'ncı tekstil tedarikçisi konumunda"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, dünya tekstil ve ham maddeleri ihracatından yüzde 3, Avrupa Birliği (AB) pazarından yüzde 15 pay alan Türkiye'nin, dünyanın en önemli 6'ncı tekstil ve ham maddeleri tedarikçisi konumunda olduğunu hatırlattı.

Türkiye'nin ABD'nin tekstil ve ham maddeleri ithalatından ise yüzde 2 pay alarak 8'nci sırada yer aldığına işaret eden Öksüz, şunları kaydetti:

"Ülkemize en fazla katma değer sağlayan sektörlerin başında gelen tekstil ve ham maddeleri sektörü olarak ABD'deki payımızı, organizatörlüğünü üstlendiğimiz I Of The World Fuarı ile artırmayı hedefliyoruz. İTHİB olarak dünyanın en prestijli fuarlarına katılım sağlayarak firmalarımızı uluslararası alıcılarla bir araya getirmenin yanında, artık kendi ev sahipliğimizde gerçekleşecek fuarları organize etmekten ve ülkemizin marka imajına katkı sağlamaktan büyük kıvanç duyuyoruz."

Öksüz, fuarın ABD ile Türkiye arasında hedeflenen 100 milyar dolar dış ticaret hedefine en somut katkılardan birini sağlayacağını belirterek, "Organizasyona katılan tüm firmalara teşekkür ediyorum ve Ticaret Bakanlığımızın destekleriyle çok daha büyük fuarlara ev sahipliği yapacaklarını taahhüt etmekten mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği, New York, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:36 Kaynak: AA
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