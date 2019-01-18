Türk tekstilinin rüzgarı New York’ta esti

New York'ta bu yıl 38. kez gerçekleştirilen Premiere Vision Fuarı'na Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından milli katılım organizasyonu düzenlendi.

New York'ta bu yıl 38. kez gerçekleştirilen Premiere Vision Fuarı'na Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından milli katılım organizasyonu düzenlendi. Türkiye fuara, 29 firmayla katıldı.

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