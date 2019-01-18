Son Dakika Haberleri: Türk tekstilinin rüzgarı New York’ta esti

Türk tekstilinin rüzgarı New York’ta esti

14 dakika önce

New York'ta bu yıl 38. kez gerçekleştirilen Premiere Vision Fuarı'na Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından milli katılım organizasyonu düzenlendi.

Türk tekstilinin rüzgarı New York’ta esti, System.String[]
New York'ta bu yıl 38. kez gerçekleştirilen Premiere Vision Fuarı'na Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından milli katılım organizasyonu düzenlendi. Türkiye fuara, 29 firmayla katıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:50 

Türkiye, New York, Ekonomi
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