Türk tekstilinin rüzgarı New York’ta esti
14 dakika önce
New York'ta bu yıl 38. kez gerçekleştirilen Premiere Vision Fuarı'na Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından milli katılım organizasyonu düzenlendi.
New York'ta bu yıl 38. kez gerçekleştirilen Premiere Vision Fuarı'na Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından milli katılım organizasyonu düzenlendi. Türkiye fuara, 29 firmayla katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:50
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