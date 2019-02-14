Son Dakika Haberleri: Türk Tekvandoculardan 26 Madalya

Türk Tekvandoculardan 26 Madalya

16 dakika önce

Antalya'da düzenlenen 6. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın ikinci gününde, Türk sporcular 26 madalya kazandı.

Türk Tekvandoculardan 26 Madalya, System.String[]
Antalya'da düzenlenen 6. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın ikinci gününde, Türk sporcular 26 madalya kazandı.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen turnuvaya, 51 ülkeden bin 615 sporcu katılıyor.

Turnuvanın ikinci gününde genç erkeklerde 10, genç kızlarda ise 5 sıklette müsabakalar yapıldı. Türk tekvandocular, 5'i altın, 8'i gümüş ve 13'ü bronz olmak üzere toplam 26 madalya elde etti.

Turnuvanın üçüncü gününde yarın, genç kızlar ve büyük erkeklerde 5'er sıklette müsabakalar yapılacak.

Organizasyon, 16 Şubat'ta sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 08:25 Kaynak: AA

Türkiye, Antalya, Spor
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