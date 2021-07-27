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Türk tekvandosu, Tokyo 2020'yi 2 madalyayla kapattı - Son Dakika

Türk tekvandosu, Tokyo 2020'yi 2 madalyayla kapattı

27.07.2021 05:24
Türk tekvandosu, Tokyo 2020'yi 2 madalyayla kapattı, System.String[]

Türk tekvandocular, 5 sıklette katıldığı 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı 2 bronz madalyayla kapattı.

Türk tekvandocular, 5 sıklette katıldığı 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı 2 bronz madalyayla kapattı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, tekvandoda 4 kadın, 1 erkek sporcuyla temsil edildi.

Kadınlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım, 57 kiloda Hatice Kübra İlgün, 67 kiloda Nur Tatar ve +67 kiloda Nafia Kuş tatamiye çıktı. Erkeklerde ise 68 kiloda Hakan Reçber ter döktü.

Tekvando müsabakalarının ilk gününde Rukiye Yıldırım, yarı finalde mağlup olarak bronz madalya maçına çıktı. Madalya maçını kazanamayan milli tekvandocu, oyunları 4. bitirdi.

İkinci günde Hatice Kübra İlgün ve Hakan Reçber, repesajdan bronz madalya maçları yaptı. Önce Hakan, ardından da Hatice Kübra karşılaşmalarını kazanarak Türkiye'ye Tokyo 2020'deki ilk madalyaları getirdi.

Üçüncü günde ise olimpiyat ikinciliği ve üçüncülüğü bulunan Nur Tatar tatamiye çıktı. Çeyrek finalde mağlup olan Nur, rakibinin yarı finali geçememesi nedeniyle repesaj hakkını da kaçırdı ve elendi.

Oyunların 4. gününde ise Nafia Kuş sahne aldı. Milli tekvandocu, ilk turda altın puanla mağlup olarak oyunlara veda etti.

Tekvandoda madalya sayısı 9 oldu

Türkiye'nin tekvandodaki olimpiyat madalyası sayısı 9'a yükseldi.

İlk kez Sidney 2000'de bronz alan Hamide Tosun ile olimpiyat madalyası kazanan Türk tekvandosu başarılarını Atina 2004'te Bahri Tanrıkulu ile gümüş, Pekin 2008'de Azize Tanrıkulu ile gümüş, Servet Tazegül ile bronz madalya elde ederek sürdürdü.

Londra 2012'de Servet Tazegül altın, Nur Tatar gümüş madalya alırken Nur, Rio 2016'da bronz madalyayla döndü.

Tokyo 2020'de Hakan Reçber ile Hatice Kübra İlgün'ün aldığı bronz madalyalarla Türkiye'nin tekvandoda kazandığı olimpiyat madalya sayısı 9'a çıktı.

Hakan Reçber, Türkiye adına olimpiyat madalyası alan 6. farklı tekvandocu olurken, Hatice Kübra da 7. isim olarak adını tarihe yazdırdı.

Tekvandonun madalya serisi

Milli tekvandocular, son 6 olimpiyatta da madalya elde etti.

Sindey 2000'de ilk madalyasını alan tekvandocular, sonraki 5 oyunları da boş geçmedi. Tekvandocular, Tokyo 2020'de ise iki kez kürsüye çıkma başarısı gösterdi.

Olimpiyat, Türkiye, Tokyo, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türk tekvandosu, Tokyo 2020'yi 2 madalyayla kapattı - Son Dakika Spor


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