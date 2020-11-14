Türk tekvandosunun duayen ismi İsmet Iraz, vefatının 3. yıl dönümünde anıldı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İsmet Iraz için video konferans yöntemiyle anma töreni gerçekleştirildi.

Önceki yıllarda mezarlık ziyareti yapılan ve çeşitli programlarla anılan Iraz için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl çevrim içi anma programı düzenlendi.

İsmet Iraz için hazırlanan videoda, Iraz'ın eşi Hanife Iraz, kızı Zeynep Iraz, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Aydın Akpınar ve Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, Iraz'ın hayatını, spora katkılarını ve anılarını paylaştı.

Iraz'ın Türk sporu için çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten federasyon başkanı Metin Şahin, Türk tekvandosunun temellerinin Iraz'ın döneminde atıldığını kaydetti.