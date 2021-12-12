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Türk Telekom'dan dünyaya teknoloji ihracı: Net Insight ile 5G iş birliği - Son Dakika

Türk Telekom'dan dünyaya teknoloji ihracı: Net Insight ile 5G iş birliği

12.12.2021 09:57
Türk Telekom'dan dünyaya teknoloji ihracı: Net Insight ile 5G iş birliği

Türk Telekom ve dünyanın önde gelen teknoloji çözümleri şirketlerinden Net Insight, 5G'de çığır açacak bir iş birliğine imza attı.

Türk Telekom ve dünyanın önde gelen teknoloji çözümleri şirketlerinden Net Insight, 5G'de çığır açacak bir iş birliğine imza attı. Beraber geliştirdikleri ve ürünleştirme süreci başlayan bu yeni patentli teknolojiyle birlikte Türk mühendislerinin başarısı yeniden dünya sahnesine çıkacak. Mobil operatörler, 5G'nin ihtiyaç duyduğu, yatırım maliyetlerini önemli oranda düşürecek ve servis sürekliliğini artıracak bir "zaman ve frekans senkronizasyonu çözümü" elde edecekler.

Türkiye'de dijital dönüşümün öncüsü Türk Telekom, geleceği, 5G ve yeni nesil teknolojilerle şekillendirmek üzere dünyanın önde gelen teknoloji şirketleriyle iş ortaklıklarına devam ediyor. Bu kapsamda Türk Telekom, telekomünikasyon, enerji, finans gibi sektörlerin en önemli gereksinimlerinden 'senkronizasyon' konusunda Net Insight ile bir iş birliği hayata geçirdi. Anlaşma ile Türk Telekom ve Net Insight'ın 5G zaman ve frekans senkronizasyonu alanında geliştirdiği patentli teknoloji, Türk Telekom ve Net Insight ortaklığı ile ürünleştirilerek, Türkiye dahil tüm dünyaya pazarlanacak.

"TÜRK MÜHENDİSLERİ 5G ALANINDAKİ BAŞARISINI TÜM DÜNYAYA GÖSTERİYOR"

Stockholm'de düzenlenen imza töreninde konuşan Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Türk Telekom olarak, Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük etmek ve geleceği, 5G ve yeni nesil teknolojilerle şekillendirmek için çalışıyoruz. Bir teknoloji şirketi olmanın da ötesinde, milli sorumluluk anlayışıyla teknolojiyi insanın iyiliği ve faydası için üreten, geliştiren ve sektöre değer katan dünyadaki sayılı operatörler arasında yer almaktan gurur duyuyoruz. İştiraklerimizle birlikte 5G alanındaki yetkin mühendislerimiz, teknolojilerimiz, ürünlerimiz ve testlerimizle küresel arenada 5G'nin gelişmesinde aktif rol alıyoruz. Mobil operatörler ve kritik zaman senkronizasyonu gereksinimi olan tüm sektörler için maliyetleri düşürecek, servis sürekliliğini artıracak bu yenilikçi çözüm için küresel pazarda önemli bir potansiyel görüyoruz. 5G'nin senkronizasyon ihtiyacı için gereken 1500 nano saniye keskinliğin çok altında bir değere sahip olan ürünümüzle, tüm bu ihtiyaçları karşılayabiliyoruz. Bu teknoloji ile birlikte Türk mühendislerimizin büyük başarısını göstererek, ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil edeceğiz. Net Insight ile hayata geçirdiğimiz iş birliği ile bu teknolojinin ürünleştirilmesini ve dünyaya ihracını gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

5G SENKRONİZASYONU ALANINDA BENZERSİZ VE YENİLİKÇİ TEKNOLOJİ

Bu iş birliği sayesinde, 5G zaman ve frekans senkronizasyonu alanında geliştirilen patentli teknolojiye dayanan ortak ürün ve çözümler geliştirileceğini söyleyen Önal, "Bu iş birliği ile Türk Telekom, sahip olduğu senkronizasyon teknolojisini, tüm Türkiye'yi kapsayan sabit ve mobil şebeke tecrübesini ve uluslararası standartlaşmaya yönelik çalışmalarını ortaya koyacak ve ürünün global ölçekte pazarlanmasına da destek verecek. Türk Telekom, mühendisleriyle yazılım ve geliştirme desteğini sürdürürken, ürünün global pazarlarda yaygınlaşmasında rol oynayacak. Türk Telekom, bu teknolojiyi kullanan ilk operatör olmanın yanı sıra, ürünün geliştirilmesi aşamasında test ortamını da sağlayacak. Böylece altta yatan ağ teknolojisinden ve uydudan bağımsız, uçtan uca çalışan, SLA ile sağlanabilen ilk ve tek zaman ve frekans senkronizasyonu çözümü hayata geçecektir. Net Insight, ürünün global pazarda satışını, finans ve enerji gibi senkronizasyona ihtiyaç duyan tüm sektörlere adaptasyonunu ve satış sonrası destek faaliyetlerini yürütecek" dedi.

"OPERATÖRLERİN 5G'YE GEÇİŞİNDEN MALİYETLERİ AZALTACAK ÇÖZÜM"

Senkronizasyon çözümünün, haberleşme sektöründe 5G ve ötesi teknolojiler ile bu ürüne ihtiyaç duyan diğer sektörler için, GPS bağımlılığı olmadan, mevcut şebeke ekipmanlarının da değiştirilmesine gerek kalmadan, zaman ve frekans senkronizasyonunun şebeke üzerinden iletiminde benzersiz bir yöntem sunduğunu belirten Önal, "Bu teknoloji sayesinde 5G'ye geçen operatörlerin karşılaştığı en büyük sorunlardan biri olan GPS sinyali kesintilerine bağlı olarak yaşanabilecek servis kayıplarını önlemek için öncü bir çözüm üretiliyor. Bu yenilikçi çözümün, sadece Türk Telekom şebekesinde değil, tüm dünyadaki mobil operatörlerin ve senkronizasyon gereksinimi bulunan sektörlerin kullanımına sunulması, önemli zaman ve maliyet tasarrufu sağlamasının yanı sıra hizmet sürekliliğini de artıracak" ifadelerini kullandı.

Net Insight CEO'su Crister Fritzson ise, Türk Telekom ile mobil operatör ağlarına uyarlanacak teknolojiler geliştirme konusunda uzun ve faydalı bir iş birliğine imza attıklarını dile getirerek, "Birlikte 5G ağları ve zaman senkronizasyonu alanında güçlü ve benzersiz bir yetkinliğe ve deneyime sahibiz. 5G'de çığır açacak bu yeni çözümümüz için küresel ölçekte büyük ve önemli bir pazar potansiyeli görüyoruz" diye konuştu.


Türk Telekom'dan dünyaya teknoloji ihracı: Net Insight ile 5G iş birliği
Türk Telekom'dan dünyaya teknoloji ihracı: Net Insight ile 5G iş birliği
Türk Telekom'dan dünyaya teknoloji ihracı: Net Insight ile 5G iş birliği
Türk Telekom'dan dünyaya teknoloji ihracı: Net Insight ile 5G iş birliği
Türk Telekom'dan dünyaya teknoloji ihracı: Net Insight ile 5G iş birliği
Türk Telekom'dan dünyaya teknoloji ihracı: Net Insight ile 5G iş birliği

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türk Telekom'dan dünyaya teknoloji ihracı: Net Insight ile 5G iş birliği - Son Dakika


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