Türk Telekom 78-72 BAXI Manresa - Son Dakika
Son Dakika Spor Türk Telekom 78-72 BAXI Manresa - Son Dakika Spor

Türk Telekom 78-72 BAXI Manresa

16 dakika önce

Türk Telekom karşılaşmada 2. dakikayı 6-2 önde geçerken, konuk ekip Tomas ile bulduğu 3 sayılık basketlerle 7. dakikada skoru eşitledi: 15-15. TürkTelekom'un top kayıplarını iyi değerlendiren İspanya temsilcisi, ilk periyodu 23-22 önde tamamladı.

Türk Telekom 78-72 BAXI Manresa, System.String[]

Türk Telekom karşılaşmada 2. dakikayı 6-2 önde geçerken, konuk ekip Tomas ile bulduğu 3 sayılık basketlerle 7. dakikada skoru eşitledi: 15-15. Türk


Telekom'un top kayıplarını iyi değerlendiren İspanya temsilcisi, ilk periyodu 23-22 önde tamamladı.


İkinci periyodun başlarında iyi savunma yapan Türk Telekom, 13. dakikada (30-30) eşitliği sağladı. Dış atışlardan Tomas ve Nelson ile etkili olan İspanya temsilcisi, 18. dakikada 10 sayılık farka ulaştı: 34-44. Etkili oyununu sürdüren konuk ekip, soyunma odasına 50-41 önde gitti.


Karşılaşmanın ikinci yarısına iyi başlayan Türk Telekom, Campbell, Muhammed Baygül ve Johnson ile bulduğu basketlerle 25. dakikada skoru yeniden eşitledi: 53-53. Muhammed Baygül'ün üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle öne geçen Türk Telekom, Fall ve Johnson'nun da boyalı alanda verdiği katkıyla son çeyreğe 65-59 önde girdi.


Son periyodun ilk bölümünde iki takım da savunmaya ağırlık verirken Türk Telekom, Wiltjer'in sayılarıyla 37. dakikada farkı 11 sayıya (75-64) çıkardı. Kalan sürede rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Türk Telekom, müsabakadan 78-72 galip ayrıldı.


Salon: Ankara


Hakemler: Manuel Mazzoni (İtalya), Michal Proc (Polonya), Alexey Davydov (Rusya)


Türk Telekom: Johnson 16, Muhammed Baygül 10, Fall 9, Wiltjer 22, Campbell 18, Hunter 3, Polat Kaya, Metin Türen, Şafak Edge


BAXI Manresa: Jou 3, Nelson 17, Baez 2, Sakho 10, Tomas 26, Serrano 2, Vaulet 12


1. Periyot: 22-23


Devre: 41-50


3. Periyot: 65-59


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Türk Telekom, İspanya, Nelson, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:52 
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