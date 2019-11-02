Türk Telekom: 85-66

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Mehmet Keseratar (xx), Alper Altuğ Köselerli (xx), Ozan Çakar (xx)

PINAR KARŞIYAKA: Taylor (xxx) 20, Triche (xx) 9, Metecan (xxx) 12, M'Baye (xx) 8, Morgan (xx) 8, Kennedy (xx) 6, Semih Erden (xxx) 9, Nusret (x), Onuralp (xxx) 13, Yunus (x), Görkem (x)

TÜRK TELEKOM: Muhammed (xxx) 12, Fall (xxx) 10, Hunter (x) 3, Metin (xx) 6, Campbell (x) 6, Johnson (xxx) 11, Wiltjer (x), Şafak (x) 2, Egemen (xxx) 13, Enes Berkay (x), Efe (x), Polat (x) 3

1'İNCİ PERİYOT: 17-10

İLK YARI: 45-20

3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-45

ING Basketbol Süper Ligi'nde namağlup lider Pınar Karşıyaka, evinde Türk Telekom'u da rahat yenip, 6'da 6 yaparak zirvedeki yerini korudu: 85-66.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Salonu'nda dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmada, ev sahibinden Taylor 20, Onuralp 13, Metecan 12 sayıyla galibiyete katkıda bulundu. Ligde bu sezon bileği hiç bükülmeyen Karşıyakalı basketbolcular, maç sonrası sevinçlerini taraftarlarıyla paylaştı. Taraftarlar, antrenör Ufuk Sarıca'ya da büyük sevgi gösterisinde bulundu.

Maçın başında Metecan'ın dış atışlarıyla oyunda üstünlüğü kuran Karşıyaka, ilk periyodu 17-10 önde tamamladı. İkinci periyodu Onuralp ve Taylor'ın üst üste basketleriyle başlayan Kaf-Kaf, farkı giderek açtı. Bu periyotta rakibine yalnız 10 sayı şansı tanıyarak 28 sayı üreten yeşil-kırmızılılar, soyunma odasına 25 sayı farkla, 45-20 önde girdi. Karşılıklı basketlerle geçen üçüncü periyotta Türk Telekom'un farkı kapatma çabaları sonuç vermedi. Dördüncü periyot 66-45 başladı. Dördüncü ve son periyotta da taraftarının desteğiyle etkili oyununu sürdüren Karşıyaka, salondan 85-66 galip ayrıldı.

- İzmir