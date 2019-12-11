Türk Telekom 85 -71 UNET Holon - Son Dakika
Son Dakika Spor Türk Telekom 85 -71 UNET Holon - Son Dakika Spor

Türk Telekom 85 -71 UNET Holon

6 saat önce

Türk Telekom'u galibiyete, kenardan gelerek 24 sayı kaydeden Hunter ve 15 sayı, 10 ribauntla "double double" yapan Fall taşıdı.

Türk Telekom 85 -71 UNET Holon, System.String[]

Türk Telekom'u galibiyete, kenardan gelerek 24 sayı kaydeden Hunter ve 15 sayı, 10 ribauntla "double double" yapan Fall taşıdı.


Başkent ekibi, gruptaki 6. galibiyetini, UNET Holon ise 5. yenilgisini aldı.


Salon: Ankara


Hakemler: Tomas Jasevicius (Litvanya), Martin Vulic (Hırvatistan), Beniamino Manuel Attard (İtalya)


Türk Telekom: Campbell 5, Muhammed Baygül 8, Johnson 15, Metin Türen 3, Fall 15, Hunter 24, Şafak Edge 2, Wiltjer 11, Egemen Güven 2, Polat Kaya, Efe Beşok


UNET Holon: Caupain 8, Foster 14, Richardson 5, Cline 19, Howell 8, Delgado 8, Pnini 3, Harrush 2, Thompson 2, Simhon 2


1. Periyot: 19-15


Devre: 49-34


3. Periyot: 66-52


Beş faulle oyundan çıkan: 34.05 Harrush (Unet Holon)

Türk Telekom, Hırvatistan, Litvanya, İtalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:56 
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