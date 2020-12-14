Basketbol Süper Ligi: Türk Telekom: 87 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 75 - Son Dakika

Basketbol Süper Ligi: Türk Telekom: 87 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 75

14.12.2020 12:42
Basketbol Süper Ligi: Türk Telekom: 87 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 75, System.String[]

Basketbol Süper Lig'nin 12. hafta mücadelesinde Türk Telekom, sahasında Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'u 87-75 mağlup ederek 8. galibiyetine imza attı.

Basketbol Süper Lig'nin 12. hafta mücadelesinde Türk Telekom, sahasında Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'u 87-75 mağlup ederek 8. galibiyetine imza attı.

Basketbol Süper Ligi 12. haftasında Türk Telekom, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'u 87-75 yenerek, 8'inci galibiyetini aldı. İlk periyotta Muhammed Baygül ve Sam Dekker ile hücumda etkili bir görüntü çizen Türk Telekom, iki oyuncunun elinden 16 sayılık katkı aldı ve periyodu 24-17 üstün tamamladı. Ev sahibinde ikinci çeyrekte ise Kylie Wiltjer ile etkili oldu. Konuk ekip, Ray Atkins ve Elgin Cook ile farkı kapatmak istedi. 18'inci dakika 38-38 eşitlikle geçilirken, Türk Telekom 9-2'lik bir seri yakaladı ve devreye 47-40 önde girdi. Üçüncü çeyreğin ilk dakikalarında çizgi dışından Sam Dekker ile sayı üreten ev sahibi, Kamar Baldwin'in boyalı bölgede katkısıyla bu çeyreği 67-55 önde kapattı. Son çeyrekte rakibine şans tanımayan Türk Telekom, maçı 87-75 kazandı. Karşılaşmanın en skorer ismi 25 sayıyla Türk Telekom'un ABD'li oyuncusu Sam Dekker oldu.

Salon: Ankara

Hakemler: Yener Yılmaz, Zafer Yılmaz, Musa Kazım Çetin

Türk Telekom: Baldwin 19, Muhamme Mustafa Baygül 12, Wiltjer 17, Dekker 25, Eric 8, Gani Erdi Gülaslan, Can Korkmaz 6, Samet Geyik, Batuhan Acar Göktuğ Baş

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Neal 26, Caner Ercan 3, Cook 27, Atkins 10, Frazier 2, Fırat Töz, Erdem İlter 2, Abu 4, Hasan Emir Gökalp 1, Mustafa Baştürk, Sercan Ergin

1. Periyot: 24-17 (Türk Telekom lehine)

Devre: 47-40 (Türk Telekom lehine)

3. Periyot: 67-55 (Türk Telekom lehine) - İSTANBUL

Basketbol Süper Ligi: Türk Telekom: 87 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 75
Basketbol Süper Ligi: Türk Telekom: 87 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 75
Basketbol Süper Ligi: Türk Telekom: 87 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 75

Spor Toto Basketbol Süper Lig, Lokman Hekim, Türk Telekom, Fethiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Basketbol Süper Ligi: Türk Telekom: 87 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 75 - Son Dakika


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