Türk Telekom: 96-71 - Son Dakika

Türk Telekom: 96-71

17.05.2021 22:37
Türk Telekom: 96-71, System.String[]

SALON: Mustafa Kemal AtatürkHAKEMLER: Emin Moğulkoç (xx), Osman Sinan İşgüder (xx), Semih Vural (xx)PINAR KARŞIYAKA: Taylor (xxx) 9, Henry (xxx) 13, Kennedy (xxx) 15, Mahir (x) 2, Morgan (xxx) 16, Semih (xxx) 14, Metecan (xx) 6, Yunus (xx), M'Baye (xxx) 19, Onuralp (x) 2, Arca (x)TÜRK...

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Emin Moğulkoç (xx), Osman Sinan İşgüder (xx), Semih Vural (xx)PINAR KARŞIYAKA: Taylor (xxx) 9, Henry (xxx) 13, Kennedy (xxx) 15, Mahir (x) 2, Morgan (xxx) 16, Semih (xxx) 14, Metecan (xx) 6, Yunus (xx), M'Baye (xxx) 19, Onuralp (x) 2, Arca (x)TÜRK TELEKOM: Johnson (xx) 9, Baldwin (xx) 9, Dekker (xx) 8, Samet (xxx) 10, Wiltjer (xxx) 16, Erdi (x) 4, Can (xxx) 11, Foster (x) 2, Batuhan (x), Göktuğ (x) 21.PERİYOT: 20-13İLK YARI: 43-323.PERİYOT: 70-55ING Basketbol Süper Ligi Play-Off serisi çeyrek final üçüncü maçında Türk Telekom'u evinde farklı mağlup eden Pınar Karşıyaka, adını şampiyon olduğu 2015 yılından 6 yıl sonra ilk kez yarı finale yazdırdı: 96-71. Eşleşmede ev sahibi olduğu ilk maçı kazandıktan sonra Ankara'daki rövanşı kaybeden Kaf-Kaf, farklı sonuçla seriyi 2-1'le geçti. Karşıyaka'da M'Baye 19 sayıyla galibiyete katkı yaptı. Yeşil-kırmızılı ekip Play-Off yarı finalinde Darüşşafaka Tekfen'i eleyen Fenerbahçe Beko'yla eşleşti. 3 galibiyet alan tarafın finale çıkacağı seride ilk 2 maç İstanbul'da oynanacak.Maça iki takım da tutuk başladı. Semih'in pota altından, Henry'nin dışarıdan basketleriyle üstünlüğü eline alan Karşıyaka, 18-9'la farkı 9 sayıya kadar çıkardı. Türk Telekom, Samet'le farkı eritmeye çalışsa da ilk periyot, ev sahibinden Morgan'ın son saniye basketiyle 20-13 sonuçlandı. İkinci periyotta konuk ekibin üst üste hücumlardan boş dönmesinden yararlanan Kaf-Kaf, Metecan ve Henry'le 31-15 üstünlüğü bulup farkı 16 sayıya taşıdı. Devre arasına 43-32 ev sahibi ekip lehine girildi. Üçüncü periyotta Telekom farkı 3 sayıya kadar indirse de Henry, Taylor ve Morgan'ın art arda 7 sayısı farkın kapanmasına izin vermedi. Karşıyaka bu bölümde yabancılarının katkısıyla farkı 18 sayıya çıkardı. Wiltjer ve Can'ın basketleriyle periyot 70-55 sonuçlandı. Son 10 dakikada rahat bir oyunla farkı gitgide açan Pınar Karşıyaka, salondan 96-71 galip ayrılıp tur atlayan taraf oldu.

- Karşıyaka

Mustafa Kemal Atatürk, Pınar Karşıyaka, Türk Telekom, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Türk Telekom: 96-71 - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

TFF 1. Lig Play-Off ilk maçında Altay, sahasında İstanbulspor'u 3-2 mağlup etti TFF 1. Lig Play-Off ilk maçında Altay, sahasında İstanbulspor'u 3-2 mağlup etti Süper Lig'de yayın gelirinden en fazla payı Galatasaray aldı Süper Lig'de yayın gelirinden en fazla payı Galatasaray aldı Kırmızı bültenle aranan terörist 'Sofi Nurettin'in öldürülmesinin detayları ortaya çıktı Kırmızı bültenle aranan terörist 'Sofi Nurettin'in öldürülmesinin detayları ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Sedat Peker'in iddialarına değindi: Suç çeteleri zehirli yılan gibidir Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Sedat Peker'in iddialarına değindi: Suç çeteleri zehirli yılan gibidir Erdoğan'ın açıkladığı destek paketine iş dünyasından ilk yorum Erdoğan'ın açıkladığı destek paketine iş dünyasından ilk yorum Son Dakika: Türkiye'de 17 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 223 kişi vefat etti, 10 bin 174 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 17 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 223 kişi vefat etti, 10 bin 174 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 Haziran sonrasını ele aldık, önümüzdeki günlerde açıklayacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 Haziran sonrasını ele aldık, önümüzdeki günlerde açıklayacağız Çekişmeli davada Necati Şaşmaz ile Nagehan Kaşıkçı boşandı Çekişmeli davada Necati Şaşmaz ile Nagehan Kaşıkçı boşandı

Son Dakika Haberleri
17:59 Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin'in fotoğrafları, Instagram'ı salladı
17:58 Silahını gösteren ve "Buna mermi doldurup, üzerinize boşaltacağım" diyen erkek arkadaşının terasından düştü
17:55 SBK Holding davasında ilk duruşma yapıldı! Sezgin Baran Korkmaz için tutuklama kararı
17:54 Galatasaray'da başkan adayları, Fatih Terim çağrısı yaptı
17:44 Araba camındaki 2 metre yılanla korkutan seyahat
17:40 İçişleri Bakanlığı'nın inceleme başlattığı İmamoğlu'dan 'dezenfektan ihalesi' savunması: Harcama ve ihale yetkilisi sıfatlarım yok
17:37 73 yaşındaki yaşlı kadının cansız bedeni inşaat alanında bulundu
17:12 Altının kilogramı 493 bin liraya çıktı
17:03 Josef transferinin perde arkasını Beşiktaşlı yönetici Torunoğulları anlattı: Menemenden sonra anlaştık
16:55 Kademeli normalleşmenin ardından bankaların mesai saatleri tekrar değişti
Show TV'den Güldür Güldür hayranlarını sevindirecek radikal karar Show TV'den Güldür Güldür hayranlarını sevindirecek radikal karar         
22:58
Polis ceza yazmaktan bıktı, onlar ceza yemekten bıkmadı: Bir ayda üç kere baskın yediler Polis ceza yazmaktan bıktı, onlar ceza yemekten bıkmadı: Bir ayda üç kere baskın yediler         
22:16
Songül Karlı, derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı yıktı geçti Songül Karlı, derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı yıktı geçti         
21:44
Adı Fenerbahçe ile anılan Alpaslan Öztürk, Göztepe'ye veda etti Adı Fenerbahçe ile anılan Alpaslan Öztürk, Göztepe'ye veda etti         
21:30
Arçelik, Amerikalı rakibi Whirlpool'un Türkiye'deki üretim merkezini satın alıyor Arçelik, Amerikalı rakibi Whirlpool'un Türkiye'deki üretim merkezini satın alıyor         
21:03
Direğe çarpan cip ikiye bölündü, enişte ile kayınbirader öldü Direğe çarpan cip ikiye bölündü, enişte ile kayınbirader öldü         
20:40
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa destek paketini açıkladı! İşte 3 bin ve 5 bin lira destek alacak işletmeler Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa destek paketini açıkladı! İşte 3 bin ve 5 bin lira destek alacak işletmeler         
19:43
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin'in fotoğrafları, Instagram'ı salladı Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin'in fotoğrafları, Instagram'ı salladı         
17:59
16 yaşındaki genç, otlara tutunarak hayatta kaldı! Mucize kurtuluş 16 yaşındaki genç, otlara tutunarak hayatta kaldı! Mucize kurtuluş         
16:47
Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı         
15:38
Pitonu andıran engerek yılanı, sürüye fazla yaklaşınca çoban köpekleri affetmedi Pitonu andıran engerek yılanı, sürüye fazla yaklaşınca çoban köpekleri affetmedi         
15:06
Tecavüz iftirasıyla diş hekimi linç edilmişti! Klinikteki görüntüler ortaya çıktı Tecavüz iftirasıyla diş hekimi linç edilmişti! Klinikteki görüntüler ortaya çıktı         
15:04
Süleyman Soylu, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu Süleyman Soylu, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu         
13:57
Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Sakatlığını bahane edip, Kayseri deplasmanına gitmek istememiş Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Sakatlığını bahane edip, Kayseri deplasmanına gitmek istememiş         
10:50
Alisson'un attığı gol Liverpool'a hayat verirken, Beşiktaşlıları yıktı Alisson'un attığı gol Liverpool'a hayat verirken, Beşiktaşlıları yıktı         
10:32
Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki aşkı, şampiyonluğu ağlayarak kutladı Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki aşkı, şampiyonluğu ağlayarak kutladı         
09:17
"Duvardan düştüm" diyen gencin yalanını hastane polisinin dikkati ortaya çıkardı         
21:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2021 23:08:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk Telekom: 96-71 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement