Türk Telekom'a Euroleague'den takviye - Son Dakika

Türk Telekom'a Euroleague'den takviye

Türk Telekom, İspanya Ligi Şampiyonu ve Euroleague takımlarından Baskonia forması giyen Micheal Eric'i kadrosuna katarak uzun rotasyonunu güçlendirdi.

Türk Telekom, İspanya Ligi Şampiyonu ve Euroleague takımlarından Baskonia forması giyen Micheal Eric'i kadrosuna katarak uzun rotasyonunu güçlendirdi.

Trump'ın heyecanlandıran aşı çıkışının ardından ABD'den koronayla ilgili başarı haberi geldi
Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi
ABD'den Doğu Türkistan'daki ihlallere "destek" nedeniyle Huawei'ye yaptırım kararı

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalarak önemli bir başarı elde eden Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü, transferde hız kesmiyor. İç transferde Başantrenör Burak Gören'in ardından Muhammed Baygül ile anlaşan Başkent temsilcisi, Galatasaray'dan Can Korkmaz'ı, Beşiktaş'tan Samet Geyik'ı ve Afyon Belediyespor'danErdi Gülaslan'ı bünyesine kattı. Türk Telekom dördüncü transferini ise geçtiğimiz sezonu İspanya Ligi Şampiyonu ve Euroleague'de mücadele eden Baskonia'da geçiren Micheal Eric'i alarak gerçekleştirdi. Pivot mevkiinde oynayan 2,11 boyundaki Eric, Türk Telekom'un pota altındaki en önemli silahı olacak.

EUROCUP ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI

Kariyeri başarılarla dolu olan Micheal Eric, Nijerya'nın Lagos bölgesinde dünyaya geldi. Babasının futbol antrenörü olmasından dolayı ilk etapta basketbola soğuk bakan Eric, eğitim için gittiği Amerika'da lise düzeyinde basketbolla tanıştı. Kolej basketbolunun ardından profesyonel kariyerine Cleveland Cavaliers'da başlayan oyuncu, NBA Gelişim Liginde şansını denedi. Philadelphia 76ers'a katılan Eric, NBA Summer Leauge'de Golden State Warriors'da süre aldı. NBA'de ve Gelişim Liginde çeşitli takımlarda denendikten sonra Avrupa'ya açılan Eric, 2016 yılında AEK Atina ve ardından Bilbao Basket için ter döktü. Burada sergilediği başarılı performans ile 2017 yılında Süper Lig takımlarından Darüşşafaka'nın dikkatini çeken tecrübeli oyuncu, Darüşşafaka ile Eurocup şampiyonluğu yaşayarak kariyerinin en önemli başarısını elde etti.

SMAÇLARIYLA OYUNA RENK KATIYOR

Geçtiğimiz sezonu İspanya Ligi takımlarından Baskonia'da geçiren Eric, takımının 2019-2020 sezonunda İspanya Ligi şampiyonu olmasında büyük pay sahibi oldu. Savunmada ve hücumda önemli bir silah olan 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu, atletik yapısıyla dikkat çekiyor ve smaçlarıyla oyuna renk katıyor. İspanya Ligi'nde 7 sayı 5,6 ribaund istatistikleriyle oynayan Eric, EuroLeague'de ise 5,7 sayı, 2,7 ribaund ortalaması yakaladı.

(İHA)

Türk Telekom, Baskonia, İspanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 13:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türk Telekom'a Euroleague'den takviye - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

19:20 Trump'ın heyecanlandıran aşı çıkışının ardından ABD'den koronayla ilgili başarı haberi geldi 19:14 Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi 18:59 ABD'den Doğu Türkistan'daki ihlallere "destek" nedeniyle Huawei'ye yaptırım kararı 18:51 ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın 18:02 Bulgar güreş şampiyonu Nikolay Şhterev koronavirüse yenik düştü 17:37 Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm 17:27 Almanya'da 9 yaşındaki kız çocuğuna Türkçe konuştuğu için ceza verildi 17:10 Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı 16:49 TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam 16:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın 16:36 Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı 16:23 Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı 16:13 Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar 15:08 TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı 14:52 Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha
Trump'ın heyecanlandıran aşı çıkışının ardından ABD'den koronayla ilgili başarı haberi geldi
19:20
Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi
19:14
ABD'den Doğu Türkistan'daki ihlallere "destek" nedeniyle Huawei'ye yaptırım kararı
18:59
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
18:51
Bulgar güreş şampiyonu Nikolay Şhterev koronavirüse yenik düştü
18:02
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
17:37
Almanya'da 9 yaşındaki kız çocuğuna Türkçe konuştuğu için ceza verildi
17:27
Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı
17:10
TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam
16:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın
16:44
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 20:35:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk Telekom'a Euroleague'den takviye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]