Son Dakika Haberleri: Türk Telekom'a 'haksız rekabet' soruşturması

Türk Telekom'a 'haksız rekabet' soruşturması

2 saat önce

Rekabet Kurulu, piyasadaki hakim durumunu kötüye kullanarak rekabeti ihlal edip etmediğinin tespiti için Türk Telekom hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Türk Telekom'a 'haksız rekabet' soruşturması, System.String[]
Rekabet Kurulu, piyasadaki hakim durumunu kötüye kullanarak rekabeti ihlal edip etmediğinin tespiti için Türk Telekom hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 04:20 

Rekabet Kurulu, Türk Telekom, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türk Telekom Hakkında Soruşturma Açıldı Dünyanın En Pahalı Güvercini, Belçika'da 1 Milyon 252 Bin Euroya Alıcısını Buldu Erdoğan'ın Sağ Kolu Olan Şehit Erol Olçok'un Eşi: Şehitleri Kaça Sattınız? Şarkıcı Göksel'in Yataktaki Cesur Pozu Olay Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 18:32:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk Telekom'a 'haksız rekabet' soruşturması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]