Türk Telekom'a 'haksız rekabet' soruşturması
2 saat önce
Rekabet Kurulu, piyasadaki hakim durumunu kötüye kullanarak rekabeti ihlal edip etmediğinin tespiti için Türk Telekom hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.
Rekabet Kurulu, piyasadaki hakim durumunu kötüye kullanarak rekabeti ihlal edip etmediğinin tespiti için Türk Telekom hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 04:20
Türk Telekom Hakkında Soruşturma Açıldı
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