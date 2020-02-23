Türk Telekom'a 'Yılın Kurumsal Bono İhracı' ödülü - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Türk Telekom'a 'Yılın Kurumsal Bono İhracı' ödülü - Son Dakika Ekonomi

Türk Telekom'a 'Yılın Kurumsal Bono İhracı' ödülü

6 saat önce

Türk Telekom'un 500 milyon dolarlık Eurobond işlemi, Bonds & Loans Awards tarafından 'Yılın Kurumsal Bono İhracı' ödülüne layık görüldü.

Türk Telekom'a 'Yılın Kurumsal Bono İhracı' ödülü, System.String[]

Türk Telekom'un 500 milyon dolarlık Eurobond işlemi, Bonds & Loans Awards tarafından 'Yılın Kurumsal Bono İhracı' ödülüne layık görüldü.


Türk Telekom, yurtdışında yerleşik yatırımcılara yönelik Şubat 2019'da gerçekleştirdiği 500 milyon dolarlık, 5 yıl vadeli Eurobond işlemi ile 'Yılın Kurumsal Bono İhracı' ödülünün sahibi oldu. Bonds & Loans Awards tarafından verilen ödül, Türk Telekom'un gerçekleştirmiş olduğu Eurobond ihracının başarısını tescillemiş oldu. İhraca, yurtdışından 39 ülkeden 264 yatırımcı ilgi gösterirken, ihraç miktarının 5 katı kadar talep toplanmıştı.


"Son 7 yılın en yüksek net karına ulaştık"


Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan, aldıkları ödül ile ilgili yaptığı açıklamada, "Tahvil ihracımız zamanlaması, Türkiye pazarında iki yıl aradan sonra ihraç edilen ilk özel sektör Eurobond'u olması ve gelen talebin büyüklüğü açısından çok değerli bir işlemdi. Türk Telekom güçlü finansal yapısı yanında uzun yıllardır sürdürdüğü şeffaf ve etkin iletişim faaliyetleri sayesinde uluslararası yatırımcıların güvendiği ve yatırım yapmak istediği bir şirket. Dolayısı ile gerçekleştirdiğimiz Eurobond ihracının başarısını, bu başarılı işlemin ödüle layık görülmesini uluslararası piyasaların şirketimize ve Türkiye'ye olan güveninin önemli bir göstergesi olarak okumak mümkün. 2019'u da güçlü bir finansal performansla geride bıraktık. Halk arzdan bu yana kaydedilen rekor gelir ve FAVÖK büyümesi kaydettik. 2019'da yüzde 15,8 büyüme ile 23,7 milyar TL gelir elde eden şirketimizin faiz, amortisman ve vergi öncesi karı da (FAVÖK) 11,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Türk Telekom, 2019'da 2,4 milyar TL net kar elde ederek son 7 yılın en yüksek net karına ulaştı. Sektörümüzün en önemli göstergelerinden olan faaliyetlerden oluşturulan serbest nakit akışı ise 6,4 milyar TL oldu. Bu sonuçlardan aldığımız güçle, Türkiye'nin teknolojik dönüşümünde lokomotif olmaya devam edeceğiz. Çalışmalarımızda emeği geçen, destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Türk Telekom, Türkiye, Bono, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:06 Kaynak: İHA
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